Campeonato del Litoral. Categoría de Mayores

Es la válida razón de los agrarios: ahora segundos

-La resonancia de la victoria de la Liga de las Colonias Agrarias, determina ahora su avance a la segunda colocación en la tabla de posiciones de la categoría de mayores. Venciendo a Bella Unión y llegando a 7 puntos, tres puntos por debajo de Guichón. En la restante llave, la punta a manos de Fray Bentos, mientras Nueva Palmira registra un punto menos. Desde EL PUEBLO, esta síntesis para tener en cuenta, después de la fecha que pasó.

**********

🏆 4.ª Fecha – Serie “A”

- espacio publicitario -

Resultados

Partido Resultado Nueva Palmira vs Fray Bentos 0 – 0 Young vs Mercedes 1 – 0

Gol

Young: Ángel Rodríguez

Tabla de posiciones – Serie A

Selección Puntos Diferencia Fray Bentos 8 +3 Nueva Palmira 7 +1 Young 4 −2 Mercedes 3 −2

🏆 4.ª Fecha – Serie “B”

Resultados

Partido Resultado Bella Unión vs Liga Agraria de Salto 2 – 3 Vichadero vs Guichón 1 – 2

Goles

Bella Unión: Daniel Zapirain, Hernán Oxantabarad

Daniel Zapirain, Hernán Oxantabarad Liga Agraria de Salto: Agustín Pintos, Damián Silva, Anthony Silva (e/c)

Agustín Pintos, Damián Silva, Anthony Silva (e/c) Vichadero: Carlos Rodríguez

Carlos Rodríguez Guichón: Anthony González, Facundo Costa

Tabla de posiciones – Serie B

Selección Puntos Diferencia Guichón 10 +8 Liga Agraria de Salto 7 +2 Bella Unión 6 +1 Vichadero 0 −11

La solución en los puños

Jugando en Vichadero, departamento de Rivera, con el local enfrentando a Guichón. El partido terminó en medio de una trifulca generalizada, a tal punto que la terna denunció a 7 jugadores de la selección de Vichadero.

Se habla de hechos de distinta gravedad. Las imágenes y tomas gráficas de lo sucedido, refleja que hay quienes no dejan de exponer algo más que señales de bestialización.

Grotesco final en el lenguaje de los puños. Sin jugadores denunciados, Guichón podrá viajar con todo su plantel a Bella Unión, para afrontar el duelo clave, donde estará en juego el avance a la próxima instancia.

En Sub 18: Perdieron el invicto… pero no la punta

En categoría Sub 18 a nivel del Litoral, fue la primera derrota de la Liga de las Colonias Agrarias. Caída en Bella Unión, pero se sostuvo la condición de puntero. La ventaja de dos puntos en relación a Bella Unión y Guichón. Es el fútbol que pasó. De partido en partido y las tablas también.

🏆 4.ª Fecha – Serie “A”

Resultados

Partido Resultado Carmelo vs Fray Bentos 1 – 0 Young vs Mercedes 2 – 2

Goles

Carmelo: Felipe Vázquez

Felipe Vázquez Young: Ignacio De los Santos, Gonzalo Fredo

Ignacio De los Santos, Gonzalo Fredo Mercedes: Ignacio Peduzzi (2)

Tabla de posiciones – Serie A

Selección Puntos Diferencia Young 10 +3 Carmelo 6 +1 Mercedes 5 0 Fray Bentos 1 −4

🏆 4.ª Fecha – Serie “B”

Resultados

Partido Resultado Bella Unión vs Liga Agraria de Salto 3 – 2 Vichadero vs Guichón 0 – 5

Goles

Liga Agraria de Salto: Santiago Frola, Braian Díaz

Santiago Frola, Braian Díaz Guichón: Yailo Sierra (3), Victorio Almada, Lauro Bonina

Tabla de posiciones – Serie B

Selección Puntos Diferencia Liga Agraria de Salto 9 +9 Bella Unión 7 +3 Guichón 7 +1 Vichadero 0 −13

Carlos Paz, el árbitro para Salto-Paysandú

-Suele ser un nombre repetido cuando juegan equipos salteños en el Dickinson, pero ahora también en tiempos de selección. El hecho es concreto: el artiguense CARLOS EDUARDO PAZ, será el árbitro central para el juego clásico de mañana en el Parque Ernesto Dickinson, con Salto y Paysandú, por la cuarta fecha del Campeonato del Litoral Norte. Como asistentes actuarán Wilson Daniel Meneces y Frrancisco Juan Desiderio. El restante partido en el estadio Matías González de Artigas, para el local y Rivera. En este caso, con terna de la Liga de Fútbol de Tacuarembó, incluyendo a Fabián Rodolfo Rivero, Francisco Juan Gómez y Omar Luis Etchebarne.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/hd8z