Campeonato del Litoral. Categoría de Mayores

Es la válida razón de los agrarios: ahora segundos

-La resonancia de la victoria de la Liga de las Colonias Agrarias, determina ahora su avance a la segunda colocación en la tabla de posiciones de la categoría de mayores. Venciendo a Bella Unión y llegando a 7 puntos, tres puntos por debajo de Guichón. En la restante llave, la punta a manos de Fray Bentos, mientras Nueva Palmira registra un punto menos. Desde EL PUEBLO, esta síntesis para tener en cuenta, después de la fecha que pasó.

**********

🏆 4.ª Fecha – Serie “A”

Resultados

PartidoResultado
Nueva Palmira vs Fray Bentos0 – 0
Young vs Mercedes1 – 0

Gol

  • Young: Ángel Rodríguez

Tabla de posiciones – Serie A

SelecciónPuntosDiferencia
Fray Bentos8+3
Nueva Palmira7+1
Young4−2
Mercedes3−2

🏆 4.ª Fecha – Serie “B”

Resultados

PartidoResultado
Bella Unión vs Liga Agraria de Salto2 – 3
Vichadero vs Guichón1 – 2

Goles

  • Bella Unión: Daniel Zapirain, Hernán Oxantabarad
  • Liga Agraria de Salto: Agustín Pintos, Damián Silva, Anthony Silva (e/c)
  • Vichadero: Carlos Rodríguez
  • Guichón: Anthony González, Facundo Costa

Tabla de posiciones – Serie B

SelecciónPuntosDiferencia
Guichón10+8
Liga Agraria de Salto7+2
Bella Unión6+1
Vichadero0−11

La solución en los puños

Jugando en Vichadero, departamento de Rivera, con el local enfrentando a Guichón. El partido terminó en medio de una trifulca generalizada, a tal punto que la terna denunció a 7 jugadores de la selección de Vichadero.

Se habla de hechos de distinta gravedad. Las imágenes y tomas gráficas de lo sucedido, refleja que hay quienes no dejan de exponer algo más que señales de bestialización.

Grotesco final en el lenguaje de los puños. Sin jugadores denunciados, Guichón podrá viajar con todo su plantel a Bella Unión, para afrontar el duelo clave, donde estará en juego el avance a la próxima instancia.

En Sub 18: Perdieron el invicto… pero no la punta

En categoría Sub 18 a nivel del Litoral, fue la primera derrota de la Liga de las Colonias Agrarias. Caída en Bella Unión, pero se sostuvo la condición de puntero. La ventaja de dos puntos en relación a Bella Unión y Guichón. Es el fútbol que pasó. De partido en partido y las tablas también.

🏆 4.ª Fecha – Serie “A”

Resultados

PartidoResultado
Carmelo vs Fray Bentos1 – 0
Young vs Mercedes2 – 2

Goles

  • Carmelo: Felipe Vázquez
  • Young: Ignacio De los Santos, Gonzalo Fredo
  • Mercedes: Ignacio Peduzzi (2)

Tabla de posiciones – Serie A

SelecciónPuntosDiferencia
Young10+3
Carmelo6+1
Mercedes50
Fray Bentos1−4

🏆 4.ª Fecha – Serie “B”

Resultados

PartidoResultado
Bella Unión vs Liga Agraria de Salto3 – 2
Vichadero vs Guichón0 – 5

Goles

  • Liga Agraria de Salto: Santiago Frola, Braian Díaz
  • Guichón: Yailo Sierra (3), Victorio Almada, Lauro Bonina

Tabla de posiciones – Serie B

SelecciónPuntosDiferencia
Liga Agraria de Salto9+9
Bella Unión7+3
Guichón7+1
Vichadero0−13

Carlos Paz, el árbitro para Salto-Paysandú

-Suele ser un nombre repetido cuando juegan equipos salteños en el Dickinson, pero ahora también en tiempos de selección. El hecho es concreto: el artiguense CARLOS EDUARDO PAZ, será el árbitro central para el juego clásico de mañana en el Parque Ernesto Dickinson, con Salto y Paysandú, por la cuarta fecha del Campeonato del Litoral Norte. Como asistentes actuarán Wilson Daniel Meneces y Frrancisco Juan Desiderio. El restante partido en el estadio Matías González de Artigas, para el local y Rivera. En este caso, con terna de la Liga de Fútbol de Tacuarembó, incluyendo a Fabián Rodolfo Rivero, Francisco Juan Gómez y Omar Luis Etchebarne.

