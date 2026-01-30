Campeonato del Litoral. Categoría de Mayores

Es la válida razón de los agrarios: ahora segundos
-La resonancia de la victoria de la Liga de las Colonias Agrarias, determina ahora su avance a la segunda colocación en la tabla de posiciones de la categoría de mayores. Venciendo a Bella Unión y llegando a 7 puntos, tres puntos por debajo de Guichón. En la restante llave, la punta a manos de Fray Bentos, mientras Nueva Palmira registra un punto menos. Desde EL PUEBLO, esta síntesis para tener en cuenta, después de la fecha que pasó.
🏆 4.ª Fecha – Serie “A”
Resultados
|Partido
|Resultado
|Nueva Palmira vs Fray Bentos
|0 – 0
|Young vs Mercedes
|1 – 0
Gol
- Young: Ángel Rodríguez
Tabla de posiciones – Serie A
|Selección
|Puntos
|Diferencia
|Fray Bentos
|8
|+3
|Nueva Palmira
|7
|+1
|Young
|4
|−2
|Mercedes
|3
|−2
🏆 4.ª Fecha – Serie “B”
Resultados
|Partido
|Resultado
|Bella Unión vs Liga Agraria de Salto
|2 – 3
|Vichadero vs Guichón
|1 – 2
Goles
- Bella Unión: Daniel Zapirain, Hernán Oxantabarad
- Liga Agraria de Salto: Agustín Pintos, Damián Silva, Anthony Silva (e/c)
- Vichadero: Carlos Rodríguez
- Guichón: Anthony González, Facundo Costa
Tabla de posiciones – Serie B
|Selección
|Puntos
|Diferencia
|Guichón
|10
|+8
|Liga Agraria de Salto
|7
|+2
|Bella Unión
|6
|+1
|Vichadero
|0
|−11
La solución en los puños
Jugando en Vichadero, departamento de Rivera, con el local enfrentando a Guichón. El partido terminó en medio de una trifulca generalizada, a tal punto que la terna denunció a 7 jugadores de la selección de Vichadero.
Se habla de hechos de distinta gravedad. Las imágenes y tomas gráficas de lo sucedido, refleja que hay quienes no dejan de exponer algo más que señales de bestialización.
Grotesco final en el lenguaje de los puños. Sin jugadores denunciados, Guichón podrá viajar con todo su plantel a Bella Unión, para afrontar el duelo clave, donde estará en juego el avance a la próxima instancia.
En Sub 18: Perdieron el invicto… pero no la punta
En categoría Sub 18 a nivel del Litoral, fue la primera derrota de la Liga de las Colonias Agrarias. Caída en Bella Unión, pero se sostuvo la condición de puntero. La ventaja de dos puntos en relación a Bella Unión y Guichón. Es el fútbol que pasó. De partido en partido y las tablas también.
🏆 4.ª Fecha – Serie “A”
Resultados
|Partido
|Resultado
|Carmelo vs Fray Bentos
|1 – 0
|Young vs Mercedes
|2 – 2
Goles
- Carmelo: Felipe Vázquez
- Young: Ignacio De los Santos, Gonzalo Fredo
- Mercedes: Ignacio Peduzzi (2)
Tabla de posiciones – Serie A
|Selección
|Puntos
|Diferencia
|Young
|10
|+3
|Carmelo
|6
|+1
|Mercedes
|5
|0
|Fray Bentos
|1
|−4
🏆 4.ª Fecha – Serie “B”
Resultados
|Partido
|Resultado
|Bella Unión vs Liga Agraria de Salto
|3 – 2
|Vichadero vs Guichón
|0 – 5
Goles
- Liga Agraria de Salto: Santiago Frola, Braian Díaz
- Guichón: Yailo Sierra (3), Victorio Almada, Lauro Bonina
Tabla de posiciones – Serie B
|Selección
|Puntos
|Diferencia
|Liga Agraria de Salto
|9
|+9
|Bella Unión
|7
|+3
|Guichón
|7
|+1
|Vichadero
|0
|−13
Carlos Paz, el árbitro para Salto-Paysandú
-Suele ser un nombre repetido cuando juegan equipos salteños en el Dickinson, pero ahora también en tiempos de selección. El hecho es concreto: el artiguense CARLOS EDUARDO PAZ, será el árbitro central para el juego clásico de mañana en el Parque Ernesto Dickinson, con Salto y Paysandú, por la cuarta fecha del Campeonato del Litoral Norte. Como asistentes actuarán Wilson Daniel Meneces y Frrancisco Juan Desiderio. El restante partido en el estadio Matías González de Artigas, para el local y Rivera. En este caso, con terna de la Liga de Fútbol de Tacuarembó, incluyendo a Fabián Rodolfo Rivero, Francisco Juan Gómez y Omar Luis Etchebarne.