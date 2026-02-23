ASAC informó cambios en la programación del Concurso Regional de Murgas: nueva grilla para el martes 24, entradas desde $100 y sorteos especiales.
ASAC confirmó cambios en la grilla del Concurso Regional de Murgas
La Comisión Directiva de ASAC informó que, por razones de fuerza mayor, la murga La Farola no participará del certamen, lo que obligó a modificar la programación prevista para la primera noche regional del Concurso de Murgas.
Con este ajuste, el evento mantendrá su desarrollo durante los días 24 y 25 de febrero, con una nueva organización de los espectáculos y horarios confirmados.
Primera noche regional – Martes 24 de febrero
- 21:00 – Las Fritas
- 22:10 – La Retobaba
- 23:20 – Punto y Coma
Segunda noche regional – Miércoles 25 de febrero
- 21:00 – Golpe y Quedo
- 22:10 – La Miguelona
- 23:20 – Falta La Papa
- 00:30 – La Grandulona
Entradas y beneficios
Las boleterías estarán habilitadas desde las 20:00 horas.
Para las jornadas del 24 y 25 de febrero, las entradas tendrán un costo de $100, y las numeradas participarán en el sorteo de cinco carritos de $5.000 cada uno.
La final, prevista para el viernes 27, tendrá entradas a $200, con promoción de 3 entradas por $500 y también sorteos de cinco carritos de $5.000.
Desde ASAC señalaron que la modificación busca garantizar el desarrollo del concurso manteniendo la oferta artística y el cronograma general previsto para el Carnaval.