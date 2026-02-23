ASAC informó cambios en la programación del Concurso Regional de Murgas: nueva grilla para el martes 24, entradas desde $100 y sorteos especiales.

ASAC confirmó cambios en la grilla del Concurso Regional de Murgas

La Comisión Directiva de ASAC informó que, por razones de fuerza mayor, la murga La Farola no participará del certamen, lo que obligó a modificar la programación prevista para la primera noche regional del Concurso de Murgas.

Con este ajuste, el evento mantendrá su desarrollo durante los días 24 y 25 de febrero, con una nueva organización de los espectáculos y horarios confirmados.

- espacio publicitario -

Primera noche regional – Martes 24 de febrero

21:00 – Las Fritas

– Las Fritas 22:10 – La Retobaba

– La Retobaba 23:20 – Punto y Coma

Segunda noche regional – Miércoles 25 de febrero

21:00 – Golpe y Quedo

– Golpe y Quedo 22:10 – La Miguelona

– La Miguelona 23:20 – Falta La Papa

– Falta La Papa 00:30 – La Grandulona

Entradas y beneficios

Las boleterías estarán habilitadas desde las 20:00 horas.

Para las jornadas del 24 y 25 de febrero, las entradas tendrán un costo de $100, y las numeradas participarán en el sorteo de cinco carritos de $5.000 cada uno.

La final, prevista para el viernes 27, tendrá entradas a $200, con promoción de 3 entradas por $500 y también sorteos de cinco carritos de $5.000.

Desde ASAC señalaron que la modificación busca garantizar el desarrollo del concurso manteniendo la oferta artística y el cronograma general previsto para el Carnaval.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/ws7e