CAIF Williams compartió su experiencia en las Jornadas Regionales de Infancias y Adolescencias

El sábado pasado, en el marco de las Jornadas Regionales de Infancias y Adolescencias realizadas en la sede Salto de la Udelar, el centro CAIF Williams participó de la instancia Veo – Veo ¿Qué ves?, un espacio dedicado a la exposición de experiencias de trabajo vinculadas al desarrollo infantil. Allí presentó su proyecto “Junto, construimos una infancia feliz en un mundo inclusivo y diverso”, una propuesta que el equipo viene desarrollando con enfoque en derechos, diversidad e inclusión.

La participación del CAIF Williams puso en relieve la importancia del trabajo interinstitucional y de las estrategias que buscan fortalecer los primeros años de vida. Desde el centro se remarcó que el principal objetivo del proyecto es concientizar y abordar la relevancia de las vivencias en la primera infancia, integrando activamente a las familias como agentes fundamentales en el cuidado, acompañamiento y desarrollo de niños y niñas, considerados sujetos de derechos.

El equipo del CAIF explicó que su metodología parte de la experiencia directa, la empatía y el trabajo colaborativo. A través de actividades pensadas para incidir en los distintos microsistemas que rodean al niño o niña —familia, comunidad y espacios educativos— se procura sensibilizar y fortalecer los ambientes de crianza, promoviendo valores como la constancia, la tolerancia, la paciencia y la empatía. Estos pilares, señalaron, resultan esenciales para construir entornos saludables y estimulantes durante los primeros años.

La exposición permitió compartir logros, desafíos y nuevos aprendizajes, reafirmando el compromiso del CAIF Williams con la construcción de una comunidad más inclusiva, diversa y consciente de la importancia de la primera infancia.

Desde el centro expresaron su orgullo por la participación de todo el equipo y destacaron el papel de las familias, que acompañan cada instancia y se involucran en las propuestas. También agradecieron a la comunidad por el apoyo permanente y por ser parte de estas vivencias que nutren el trabajo cotidiano y fortalecen el vínculo con los niños y niñas.

Facebook: @AsociacionCivilWilliams

Tel.: 473 77 832

Whatsapp(Inicial): 092 144 950

Whatsapp(Oportuna): 099 467 872

CAIF Williams

Primera infancia

