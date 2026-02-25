Caída del consumo golpea al comercio salteño

El sondeo del CCIS muestra ventas en baja en Salto: 63% de comercios cayó interanualmente y crece la presión por Brasil en un mercado interno debilitado.
Sondeo Q4 2025: el comercio salteño enfrenta un escenario de consumo debilitado y márgenes ajustados
El informe del Centro Comercial e Industrial de Salto revela que seis de cada diez empresas vendieron menos que un año atrás. Aunque Argentina pierde peso como factor determinante, Brasil comienza a incidir con mayor fuerza, en un contexto donde el principal problema pasa a ser doméstico.
Un estudio que amplía su alcance y se ajusta a estándares internacionales
El documento, elaborado por el Departamento Económico del Centro Comercial e Industrial de Salto bajo la responsabilidad del magíster y economista Pablo Cortondo, analiza el comportamiento empresarial durante el cuarto trimestre de 2025 y anticipa que en próximas ediciones se incorporará el sector industrial, adecuando la clasificación a los criterios del BCU y el INE.
Argentina: menor brecha, pero persistente percepción de deterioro
Aunque el Indicador de Precios Fronterizos se ubica en torno al 26%, el 46% de las empresas reporta deterioro frente a solo un 15% que percibe mejoras. El informe sugiere que podría existir un “sesgo de atribución”, donde el empresariado asocia la situación actual a la histórica problemática argentina, cuando el debilitamiento real estaría en el consumo interno.
Brasil: impacto silencioso pero creciente
El 41% de los comercios señala deterioro vinculado a Brasil y ninguno reporta mejoría. La apreciación del real frente al peso uruguayo afecta especialmente a rubros como vestimenta y supermercados, impactando en bienes de consumo directo y precios más visibles para el cliente.
Ventas en caída: seis de cada diez comercios venden menos
El 63% de las empresas registró descensos interanuales en ventas entre el cuarto trimestre de 2024 y el mismo período de 2025. El consumidor prioriza lo esencial y recorta gastos considerados prescindibles, lo que reduce dinamismo y expectativas de expansión.
Una tendencia que vuelve a deteriorarse en 2025
Tras una leve recuperación en 2024, los datos de 2025 muestran un nuevo incremento en la proporción de empresas con caídas en ventas, alcanzando el 63% en el cuarto trimestre. El crecimiento económico moderado, la mejora limitada del salario real y la caída del dólar configuran un escenario de márgenes comprimidos y cautela empresarial.
omparativa Ventas Q4 2024 vs Q4 2025
|Variación en ventas
|% de empresas
|Disminución 24% – 34%
|8,3%
|Disminución 14% – 24%
|16,7%
|Disminución 5% – 14%
|8,3%
|Disminución cercana al 4%
|18,8%
|Variación estable (-3% a +6%)
|20,8%
|Aumento 6% – 16%
|20,8%
|Aumento 16% – 26%
|4,2%
|Aumento mayor al 26%
|2,1%
🔎 Dato central:
El 63% de los comercios registra caída en ventas interanual.
📈 Evolución Histórica: % de Empresas con Caídas Interanuales
|Período
|% con caídas
|I 2023
|71%
|II 2023
|82%
|III 2023
|59%
|I 2024
|38%
|II 2024
|48%
|III 2024
|30%
|I 2025
|58%
|II 2025
|62%
|III 2025
|70%
|IV 2025
|63%
📌 Conclusión visual:
Tras una leve mejora en 2024, en 2025 vuelve a observarse un deterioro sostenido.
🛍 Impacto por Rubros ante situación con Brasil
|Rubro
|% de impacto
|Vestimenta
|25%
|Supermercados/Autoservicios
|15%
|Otros rubros (cada uno)
|5%
(Incluye: armería/camping, limpieza, bicicletería, combustibles, ferretería, distribuidoras, electricidad, farmacia y repuestos.)