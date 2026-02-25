Caída del consumo golpea al comercio salteño

El sondeo del CCIS muestra ventas en baja en Salto: 63% de comercios cayó interanualmente y crece la presión por Brasil en un mercado interno debilitado.



Sondeo Q4 2025: el comercio salteño enfrenta un escenario de consumo debilitado y márgenes ajustados

El informe del Centro Comercial e Industrial de Salto revela que seis de cada diez empresas vendieron menos que un año atrás. Aunque Argentina pierde peso como factor determinante, Brasil comienza a incidir con mayor fuerza, en un contexto donde el principal problema pasa a ser doméstico.

Un estudio que amplía su alcance y se ajusta a estándares internacionales

El documento, elaborado por el Departamento Económico del Centro Comercial e Industrial de Salto bajo la responsabilidad del magíster y economista Pablo Cortondo, analiza el comportamiento empresarial durante el cuarto trimestre de 2025 y anticipa que en próximas ediciones se incorporará el sector industrial, adecuando la clasificación a los criterios del BCU y el INE.

Argentina: menor brecha, pero persistente percepción de deterioro

Aunque el Indicador de Precios Fronterizos se ubica en torno al 26%, el 46% de las empresas reporta deterioro frente a solo un 15% que percibe mejoras. El informe sugiere que podría existir un “sesgo de atribución”, donde el empresariado asocia la situación actual a la histórica problemática argentina, cuando el debilitamiento real estaría en el consumo interno.

Brasil: impacto silencioso pero creciente

El 41% de los comercios señala deterioro vinculado a Brasil y ninguno reporta mejoría. La apreciación del real frente al peso uruguayo afecta especialmente a rubros como vestimenta y supermercados, impactando en bienes de consumo directo y precios más visibles para el cliente.

Ventas en caída: seis de cada diez comercios venden menos

El 63% de las empresas registró descensos interanuales en ventas entre el cuarto trimestre de 2024 y el mismo período de 2025. El consumidor prioriza lo esencial y recorta gastos considerados prescindibles, lo que reduce dinamismo y expectativas de expansión.

Una tendencia que vuelve a deteriorarse en 2025

Tras una leve recuperación en 2024, los datos de 2025 muestran un nuevo incremento en la proporción de empresas con caídas en ventas, alcanzando el 63% en el cuarto trimestre. El crecimiento económico moderado, la mejora limitada del salario real y la caída del dólar configuran un escenario de márgenes comprimidos y cautela empresarial.

omparativa Ventas Q4 2024 vs Q4 2025

Variación en ventas % de empresas Disminución 24% – 34% 8,3% Disminución 14% – 24% 16,7% Disminución 5% – 14% 8,3% Disminución cercana al 4% 18,8% Variación estable (-3% a +6%) 20,8% Aumento 6% – 16% 20,8% Aumento 16% – 26% 4,2% Aumento mayor al 26% 2,1%

🔎 Dato central:

El 63% de los comercios registra caída en ventas interanual.

📈 Evolución Histórica: % de Empresas con Caídas Interanuales

Período % con caídas I 2023 71% II 2023 82% III 2023 59% I 2024 38% II 2024 48% III 2024 30% I 2025 58% II 2025 62% III 2025 70% IV 2025 63%

📌 Conclusión visual:

Tras una leve mejora en 2024, en 2025 vuelve a observarse un deterioro sostenido.

🛍 Impacto por Rubros ante situación con Brasil

Rubro % de impacto Vestimenta 25% Supermercados/Autoservicios 15% Otros rubros (cada uno) 5%

(Incluye: armería/camping, limpieza, bicicletería, combustibles, ferretería, distribuidoras, electricidad, farmacia y repuestos.)

