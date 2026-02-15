Buscan a hombre de 52 años ausente en Belén

La Policía solicita colaboración para ubicar a Ciro Richard Dávila Castro, de 52 años, visto por última vez el viernes en chacras de Belén.
Solicitan colaboración para ubicar a hombre ausente en chacras de Belén
La Jefatura de Policía solicita la colaboración de la población para dar con el paradero de Ciro Richard Dávila Castro, de 52 años de edad, domiciliado en la zona de chacras de Belén.
El hombre es de tez blanca, cabello castaño con canas y corte bajo. Se desconoce la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición, aunque se presume que podría vestir jeans claros.
Fue visto por última vez en la mañana del viernes pasado y desde entonces no se ha tenido información sobre su ubicación.
Cómo aportar información
Quienes cuenten con datos que puedan contribuir a su localización pueden comunicarse con la Seccional Policial más próxima o llamar al Servicio de Emergencia 9-1-1.
La Policía continúa trabajando en el caso y solicita la colaboración de la comunidad para lograr ubicarlo a la brevedad.