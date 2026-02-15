Buscan a hombre de 52 años ausente en Belén

Falleció el 14 de febrero del 2026, a los 87 años de edad. Su esposa: Lidia Antuj Pintos; sus hijos: Héctor, Víctor, Rosana, Leonardo, Liliana, Analía, Marcelo y Karina; sus nietos y bisnietos; sus sobrinos y respectivas familias participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse en Cementerio de Chapicuy, hora 18:00.