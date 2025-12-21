back to top
Buen cierre de año para Lote 21

Por Martin Ferreira Pinto
Diario EL PUEBLO digital

El consorcio Lote 21 cerró el año con su segundo remate del corriente mes de diciembre el pasado miércoles desde la Escuela de Alta Gastronomía de UTU en Punta del Este. Las ventas fueron prácticamente totales y se reflejó una muy buena demanda e incremento de referencias en las diferentes categorías.

Promedios (US$)
Terneros hasta 140 kg: 3,75 (472,50 al bulto); terneros de 141 a 180 kg: 3,42 (562,77); terneros más de 180 kg: 3,18 (643,85); terneros generales: 3,32 (603,49); novillos 1 a 2 años: 3,20 (872,39); novillos 2 a 3 años: 3,00 (1.122,30); novillos más de 3 años: 2,84 (1.391,60); Holando y cruza Holando: 2,48 (1.054,00); vacas de invernada: 2,17 (849,77); terneros/as: 3,15 (569,02); mixtos más de 1 año: 2,84 (1.136,00); terneras: 3,07 (609,37); vaquillonas de 1 a 2 años: 2,89 (742,87); vaquillonas sin servicio: 2,78 (834,00); piezas de cría: 612,93; vientres preñados: 1.028,00; vientres entorados: 936,67. Borregos y borregas: 80,00; corderos/as mamones: 52,00; corderos/as destetados: 70,00.

El próximo remate de Lote 21 será el 21 de enero.

