Bruno Bellacci(Juventus) sufrió un grave siniestro en moto

El basquetbolista Bruno Bellacci, Juventus, sufrió un siniestro en moto en Salto. Fue operado, está estable y las próximas horas serán clave.

El básquetbol salteño atraviesa horas de profunda preocupación tras el grave siniestro de tránsito protagonizado por el jugador de la Liga local, Bruno Bellacci.

El hecho ocurrió ayer sobre las 20:50 en la esquina de avenida E. Amorín y Luis Alberto de Herrera.

Según la información inicial, el conductor de una moto Vital VX110(Bruno) que circulaba de Este a Oeste chocó con otra motocicleta, cuyo conductor se retiró del lugar tras el impacto.

Dos ambulancias acudieron para asistir a los involucrados. El motociclista, Bruno Bellacci, sufrió traumatismo de cráneo con amnesia, politraumatismos graves y un corte de unos 15 centímetros en el cuero cabelludo. Fue trasladado de inmediato a un centro de salud.

La acompañante fue asistida por una unidad de EMI y presentó diagnóstico de politraumatizada leve, siendo derivada al Hospital Salto.

Intervención y evolución

En las últimas horas, fuentes cercanas al jugador confirmaron que la intervención médica “salió todo bien” y que se le colocó un drenaje para favorecer la evolución. Se aguarda una tomografía de control prevista para mañana, ya que presenta varias contusiones que inicialmente no se habían detectado por encontrarse debajo del hematoma.

Las próximas horas serán determinantes. A las 18:00 está prevista una nueva evaluación médica, tras la cual se informará a la familia sobre la situación general.

Apoyo del club y el básquetbol salteño

El presidente de Juventus, Martín Coelho, pidió prudencia ante el delicado momento que atraviesa la familia y confirmó que el equipo afrontará el inicio del torneo OBL con un plantel integrado mayoritariamente por jugadores de la casa y juveniles.

“Arrancamos el sábado con normalidad, sin ningún gasto extra, con jugadores armados de la casa y chiquilines todavía. No va a ser una muy buena actuación, pero tenemos que presentarnos igual”, expresó.

Mientras tanto, todo el básquetbol salteño permanece unido en cadena de oración por la pronta recuperación de Bruno Bellacci. Las próximas horas serán clave.

