BROU reimplanta beneficios con la tarjeta Recompensa para la región Litoral

BROU restaura el 15% de descuento con la tarjeta Recompensa y exonera aranceles a comercios del litoral desde el 1º de diciembre hasta marzo de 2026.

La Bancada de Ediles 609 de la Junta Departamental de Salto confirmó una importante noticia para la economía del departamento y de toda la zona fronteriza con Argentina. Tras gestiones realizadas ante las autoridades del Banco República, se obtuvo respuesta directa del presidente del BROU, Álvaro García, quien comunicó que la institución reimplantará los beneficios del programa BROU Recompensa para los consumidores y comercios del litoral.

El banco anunció que volverá a ofrecer un 15% de descuento en compras realizadas con la tarjeta de crédito BROU Recompensa en los departamentos limítrofes con Argentina. Este beneficio podrá potenciarse aún más con descuentos adicionales que decidan aplicar los comercios adheridos, generando un incentivo relevante para el consumo local en un contexto de constante competencia fronteriza.

Además, se comunicó una medida clave para el sector comercial: aquellos negocios que utilicen BROU a Mano Comercios —la herramienta del banco que permite cobrar desde el celular como si fuera un POS— quedarán totalmente exonerados de aranceles durante el período de vigencia del beneficio. Esta exoneración apunta a aliviar costos y promover la adopción de métodos de cobro digitales dentro del comercio local.

El programa entrará en vigencia del 1º de diciembre de 2025 al 31 de marzo de 2026, abarcando una de las temporadas de mayor movimiento económico en la región. Desde la Bancada de Ediles 609, encabezada por la profesora Manuela Mutti, expresaron satisfacción por la rápida respuesta de las autoridades del banco y destacaron el compromiso del Gobierno Nacional en atender los planteos realizados desde Salto.

El retorno de estos beneficios se considera un impulso significativo tanto para las familias salteñas como para los comerciantes, reforzando la competitividad del litoral y fomentando el consumo interno en un período clave para la actividad económica del departamento.

