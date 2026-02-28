BROU activa “Limpia Sueldos” para que 300 mil trabajadores refinancien deudas con tasas más bajas

El Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) lanzó el plan “Limpia Sueldos”, una herramienta de refinanciación dirigida a trabajadores con deudas atrasadas que buscan reorganizar sus obligaciones financieras bajo condiciones más favorables.

La iniciativa alcanzaría a unas 300.000 personas entre los sectores público y privado y estará vigente durante un período extraordinario en marzo y abril.

¿A quiénes está dirigido el plan?

La propuesta abarca a:

200.000 trabajadores del sector público

100.000 trabajadores del sector privado

Está dirigida a quienes ya cuentan con convenio de crédito social con el BROU, es decir, trabajadores que operan con el banco bajo el sistema de retención y que ahora podrán acceder a un nuevo préstamo para ordenar sus deudas.

Además, los funcionarios municipales quedaron comprendidos tras un convenio firmado entre el BROU y el Congreso de Intendentes.

¿En qué consiste el préstamo “Limpia Sueldos”?

El objetivo central es otorgar un nuevo préstamo que permita:

Cancelar deudas atrasadas

Refinanciar obligaciones vigentes

Unificar compromisos en un solo crédito

El presidente del banco, Álvaro García, explicó que se habilitará un período extraordinario de renovación. Habitualmente, la renovación de activos se realiza en septiembre-octubre y la de pasivos en noviembre-diciembre, esquema vigente desde hace más de 20 años. En este caso, se abre una ventana especial para marzo y abril.

¿Cuándo se podrá acceder?

El plan estará disponible:

Desde el 10 de marzo

Hasta el 30 de abril

Durante ese período, los trabajadores podrán iniciar el trámite de manera totalmente digital:

A través de la app del BROU

En la página web oficial del banco

El sistema permitirá hacer simulaciones, evaluar alternativas y elegir la modalidad más conveniente.

¿Qué condiciones financieras ofrece?

El plan contempla mejoras en las tasas:

Rebaja de medio punto en Unidades Indexadas (UI)

Rebaja de un punto en préstamos en pesos

Además, se aplicarán las tasas bonificadas utilizadas en la campaña de renovación de activos de septiembre-octubre de 2025, salvo que las vigentes sean menores.

Extensión de plazos

En préstamos en UI, el plazo máximo se amplía de 63 a 72 cuotas .

. Aplica para operaciones con retención.

¿Qué pasa con quienes tienen más de 360 días de atraso?

Para deudores con atrasos mayores a 360 días al 31 de diciembre de 2025 se habilitará un portal web específico con condiciones especiales:

✔ Importe a cobrar

Se tomará el saldo de capital actualizado, convertido a pesos al momento del lanzamiento del programa (según corresponda en pesos, UI o dólares).

✔ Bonificación

20% de descuento por pago contado.

✔ Financiación

En pesos.

Tasa: 50% de la tasa con retención estándar .

. Plazo: mínimo 7 meses y máximo 60 meses.

No se exigirá nueva documentación, ya que se mantendrán los documentos originales. Los convenios se registrarán como acuerdos de pago vía web y caducarán automáticamente ante un incumplimiento de 90 días.

Convenio para funcionarios municipales

En el marco de su 10ª sesión plenaria, el Congreso de Intendentes firmó un acuerdo con el BROU que beneficia a los trabajadores de las 19 intendencias.

Álvaro García, presidente del BROU y Nicolás Olivera, presidente del Congreso de Intendnetes durante la firma del convenio por el plan Limpia Sueldos con las Intendencias. Foto: Congreso de Intendentes.

El presidente del Congreso, Nicolás Olivera, destacó que el acuerdo permitirá a los funcionarios acceder a mejores condiciones de tasas y plazos, además de cursos de Educación Financiera a través de la Fundación Banco República.

Cómo sigue

A partir del 10 de marzo se abre formalmente la ventana de refinanciación, que se extenderá durante marzo y abril. El banco espera que la mejora en tasas y la quita de intereses en los casos más críticos facilite la regularización de deudas.

Finalizado el período especial, el sistema volverá a su calendario habitual, salvo que el BROU disponga nuevas instancias extraordinarias.

