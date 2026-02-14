Boxeo en Salto: velada internacional y nuevo desafío

Salto abrió la temporada de boxeo con una velada internacional en Club Juventus. Sosa Pintos destacó el apoyo del público y asumirá la selección del Norte.

Boxeo internacional en Salto: Sosa Pintos abrió la temporada con gran convocatoria

La ciudad de Salto vivió ayer 13 de febrero la primera velada de boxeo del año con un marcado perfil internacional y una importante respuesta del público. El evento, coordinado por Rafael Sosa Pintos, marcó el inicio de la temporada y dejó buenas sensaciones tanto en lo deportivo como en lo organizativo.

En diálogo tras la jornada, Sosa Pintos destacó la satisfacción por haber concretado la actividad, pese a las dudas iniciales vinculadas a las altas temperaturas. “La verdad que muy contento, estábamos un poco en duda por el tema del clima y el calor, pero gracias a Dios la gente acompañó”, señaló, remarcando que el respaldo del público es clave para sostener este tipo de propuestas Velada de Boxeo en Club Juventus.

El organizador subrayó que cada velada implica costos importantes y que el apoyo de los espectadores resulta fundamental para que los jóvenes pugilistas puedan seguir compitiendo y creciendo dentro del deporte Velada de Boxeo en Club Juventus.

Participación internacional

La velada contó con la presencia de delegaciones de Brasil, Argentina y distintos puntos del litoral uruguayo. Llegaron representantes desde Uruguayana —de la Academia Camargo—, Concordia y Paysandú, entre otras academias. La convocatoria reafirma el posicionamiento de Salto como plaza atractiva para el boxeo amateur en la región.

El carácter internacional del evento no solo jerarquizó la cartelera, sino que también permitió el intercambio deportivo entre academias y boxeadores de distintos países, fortaleciendo vínculos y proyectando futuras instancias de competencia.

Nuevo desafío: la selección del Norte

Más allá de la velada, Sosa Pintos confirmó una noticia relevante para el boxeo regional: fue designado como entrenador de la selección del Norte. Según explicó, ya mantuvo una reunión con la directiva y en abril comenzará el primer campamento de evaluación para conformar el plantel.

La propuesta apunta a brindar oportunidades a todos los jóvenes interesados, quienes podrán presentarse y ser evaluados para integrar la selección que competirá a nivel nacional y, posteriormente, internacional Velada de Boxeo en Club Juventus.

La planificación incluye no solo actividades en Salto, sino también movimientos por otros departamentos de la región como Paysandú, Artigas, Mercedes y Fray Bentos, ampliando el alcance del proyecto y fortaleciendo el desarrollo del boxeo en el litoral.

Crecimiento sostenido

Consultado sobre la realidad local, Sosa Pintos consideró que el boxeo salteño atraviesa un buen momento. Destacó el crecimiento de las academias y el salto al campo rentado de pugilistas como Mario Furtado y Marcelo Moreira Velada.

Asimismo, valoró la posible reactivación de otras escuelas como la de Roberto Machado, el regreo de Big Power en ceibal, entendiendo que la base del crecimiento está en contar con más academias y competencias que permitan formar y proyectar nuevos talentos.

La primera fecha del año dejó en claro que el boxeo en Salto mantiene su impulso y que el trabajo coordinado entre entrenadores, academias y público sigue siendo el motor principal para consolidar el desarrollo de este deporte en la región.

Por: Ruben Da Rosa

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/1gj7