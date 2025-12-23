Botana: “Argentina se está poniendo barato de nuevo, no estamos lejos de volver a empezar con los problemas”

- espacio publicitario -

Este miércoles se presentó la nueva Lista 330 del Partido Nacional con la presencia de los Senadores Sergio Botana y Jorge Larrañaga Vidal, quienes junto a Marcelo Alario, visitaron la redacción de EL PUEBLO para conversar sobre los temas que les preocupan, entre ellos, uno que no deja de estar en agenda, como es la política de fronteras.

– Senador Botana, ¿qué reflexión le deja esta autocrítica que se presentó esta semana en la última sesión del Directorio del Partido Nacional?

– Vamos a empezar la autocrítica de la autocrítica. Uno termina siendo bastante crítico de la autocrítica por cómo se llevó adelante. Primero, esto de separarnos para que no nos juntáramos en las realidades no es buena cosa. El debate tenía que haber sido en la convención e iba a haber un clima de respeto, porque además hay fraternidad partidaria. Lo de separarnos nos molestó un poco. Y después las conclusiones, la verdad que no se ajustan mucho a lo que pensamos la gran mayoría que fue la situación. Pero lo que más me preocupa es que estamos con un problema no de lo que hacemos, sino de lo que somos o de lo que estamos empezando a hacer. El partido se ha alejado un poco de su enraizamiento en el pueblo, se ha venido volviendo un partido costero. Entonces, los que encarnamos este otro modo de ser blancos, que no conocemos otro, que no existe otro para los blancos que sea lo que fuimos siempre, lo que queremos es volver a ser lo de siempre y que la manifestación partidaria sea a partir de esa realidad. Y para eso debemos abrirle la puerta al protagonismo de la gente de cada pago del interior y también de cada pago de la capital, y no de una concentración de dirigentes que tienen un buen nivel académico, que son muy buenos blancos pero que tienen que saber que hay que abrirles la puerta a todas las realidades, en esta política de ahora que se ha vuelto más intuitiva y en la que nadie decodifica un discurso.

- espacio publicitario -

– Senador Larrañaga, ¿cuáles son los temas que le preocupan, más allá de lo que fue la carrera de su padre en la política?

– Me preocupan los temas que les preocupan a todos los sanduceros. Yo estoy en el territorio que amo, hicimos un proyecto renovador en el departamento, y siempre digo que hay tantas realidades como sanduceros. Entonces, lo que actualmente nos preocupa son temas como la falta de empleo en Paysandú, es una preocupación muy grande, hace tiempo que es un departamento que tiene un nivel de desempleo muy por encima de lo que es el promedio nacional. Temas de seguridad, ni que hablar también. Es un problema a nivel país, de las principales preocupaciones que tienen todos los uruguayos y Paysandú no es la excepción, tenemos graves problemas de inseguridad y en esa materia estamos trabajando mucho. Estamos prontos para presentar un proyecto para mejorar la coordinación interinstitucional de inteligencia departamental involucrando a diferentes organismos del Estado para centralizar la información de esos organismos que en función de la tarea que realizan, tienen a veces contacto con determinados hechos delictivos. Por ejemplo, funcionarios del MIDES, en virtud de la población que están cerca, a veces tienen información relevante que, si no se trata con cierta coordinación, se pierde, se filtra y hace que la tarea de la seguridad de la convivencia ciudadana pueda no ser tan eficiente como esa normativa que queremos llevar adelante.

Esa es la cuestión que queremos defender. Temas como descentralización también, somos firmes defensores de lo que es dotar de mayor autonomía a los municipios para que haya también una concepción mucho más integral a nivel departamental, haciendo nuestro propio camino por supuesto al influjo de lo que son los principios, los valores, los ejemplos que el viejo nos dio, pero él siempre nos enseñó también que uno tiene que ser constructor de su propio camino.

– Esos mismos problemas que usted observa en Paysandú son extrapolables a todo el litoral. Justamente, el Senador Botana en el periodo anterior presentó un proyecto de ley preocupado por la política de frontera que uno pensó que con este gobierno iba a tener un tratamiento diferencial, pero finalmente volvieron a recostarse a la frontera brasileña, dejando afuera a nuestra frontera. Senador Botana, ¿cómo analiza esta situación?

– Y te diré que el proyecto que se crea es muy similar al que habíamos presentado nosotros pero con algunas diferencias sustantivas. Por lo pronto, nosotros trabajábamos con una lista negativa de productos, es decir, todo se puede importar en este régimen salvo algunas cosas dañinas para la salud humana, para la salud animal o temas de armas o de sustancias prohibidas, etc. Número dos, que el nuestro era un régimen permanente que siempre estaba activo y la gente lo utilizaba o no dependiendo de la oportunidad. Otra cosa, en nuestro régimen la impositiva recaudaba, y eso al final también le da estabilidad al sistema. Entonces, no son menores las diferencias. Ha empezado a practicarse la nueva ley con demasiada timidez porque claro, el tipo de mercadería es autorizado y los montos no justifican la formalización de ninguna empresa informal y tampoco justifica el cambio de proveedor de las empresas ya formalizadas y con historia. De cualquier modo, estoy contento que el gobierno haya dado un paso en este sentido, porque de alguna manera me avergüenza que el nuestro no haya dado ninguno, valoro enormemente que se haya dado ese paso, le tengo algún temor a cómo se pone en práctica y espero que el gobierno esté con la flexibilidad suficiente para que al constatar que no funciona, de marcha atrás en algunas cosas o marcha adelante haciendo los cambios que haya que hacer. Argentina se está poniendo barato de nuevo, se está poniendo competitivo con las políticas llevadas adelante por Milei con una nueva inserción internacional, no estamos lejos de volver a empezar con los problemas por lo cual esperemos que la actitud de gobierno en este caso sea la de no sólo oír el reclamo sino de actuar en consecuencia.

– Se acaba de aprobar el presupuesto del gobierno nacional con una participación bastante activa de su partido. Este presupuesto, ¿es una solución o un problema para la agenda de ruta que tiene previsto el gobierno?

– El Partido Nacional decidió que el país tenía que tener presupuesto porque hay que darle estabilidad al país y porque era una buena cosa entrar en las negociaciones de los diferentes puntos. No votamos ningún impuesto, logramos rebajar sustantivamente el impuesto de los agrotóxicos, logramos que no entrara el tema de la vulneración del secreto bancario que iba a hacer mucho daño a la economía, logramos que en la aplicación del impuesto mínimo global no se cambien los regímenes comprometidos con algunas empresas a las cuales el país las trajo diciendo y estableciendo como regla de juego de modo documentado que no iban a pagar ninguno de los impuestos creados ni a crearse. La actitud política que tuvimos evitó bastante y conseguimos 50 o 60 cosas sustantivas especialmente en el sector agropecuario, pero también temas de funcionamiento institucional como que la Presidencia de la República tenga que rendir cuentas y responder los pedidos de informes como cualquier Ministerio, que ANCAP tenga que responder por sus compras directas e informando en un plazo de 10 días, y después algunas cuestiones vinculadas a la creación del fondo para la salud animal y su utilización para cosas grandes como la garrapata o la bichera y no para contratar consultores.

La preocupación por la creación del Plan Citrícola, que fue propuesta del Partido Nacional, así como el plan vinculado a la pesca y al sector avícola meterlo dentro de los focos de atención del Ministerio. Temas vinculados al riego como la represa de Palo a Piqui, todo el estudio del sistema nacional de riego, los baños de aspersión para el combate a la garrapata, la plata para la discapacidad que nunca hubo un consenso tan grande en el país y se incorporaron 10 artículos vinculados a ese tema. Casi que recuperamos la plata que teníamos para el deporte que había tenido un crecimiento sustantivo en el gobierno pasado y se había borrado todo. Y se recuperó una asignación para la universidad, especialmente en el interior que no estaba contemplado para la Universidad de la República, para la UTEC, la plata de la Fiscalía, la plata para completar la educación de los niños de hasta 3 años universalizándola toda.

Tuvimos una buena experiencia desde ese punto de vista, lo que tenemos es una lectura diferente de las cuestiones del país, que eso es tema complicado porque no vemos que esa previsión de crecimiento que el gobierno hace tenga asidero alguno. El índice medio de actividad económica viene cayendo, nuestros productos están algunos sin precio en el mundo y otros como la carne con la industria intentando bajar esos precios, espero que vengan buenas noticias de China en enero. El sector forestal hizo su última etapa de crecimiento fuerte, entonces no hay ninguna razón de ver aceleración del crecimiento, por ahí nuestros vecinos arreglaron todos con Estados Unidos, todos los integrantes del MERCOSUR, somos los únicos que andamos golpeando la puerta de Europa que no nos quiere, estamos más caros por culpa de los impuestos nuevos y porque el gobierno está presionando demasiado con inspecciones del BPS, de la DGI, de la Aduana, por todos lados más presión fiscal de 27.4 a 28.9 y más retraso cambiario, es una combinación complicada.

– Marcelo Alario, principal referente de la Lista 330 del Partido Nacional, como anfitrión de estas visitas de Botana y de Larrañaga Vidal, ¿cuál es su reflexión?

– Ayer (miércoles) hicimos la presentación justamente de la nueva Lista 330, porque hay que dejar bien claro que hasta ahora nuestro líder era Francisco Blardoni, el cual sigue vinculado a nosotros, pero desde otro lugar, porque no se puede dedicar 24-7 a hacer política de aquí a cuatro años. Por eso fuimos a buscar a Sergio Botana, que no sé si es más salteño que arachán, porque ha venido más veces él que sumando a todos los Senadores del Frente Amplio, por ejemplo. Y eso es un poco lo que la Lista 330 quiere ser, una lista fuerte en el interior, por eso sumamos también a Jorgito, porque creemos que el interior después del Puente Santa Lucía está bastante olvidado, y esa es la impronta que le queremos dar, trabajar fuerte para fomentar trabajo y que cambien las realidades de la gente en el interior. Así que nos van a encontrar justamente con Senadores pero que palpitan todo lo que vivimos la gente del interior.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/kcab