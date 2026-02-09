Bomba solar asegura agua potable en Puntas de Cañas

El Gobierno de Salto instaló la primera bomba solar de agua en Puntas de Cañas, garantizando abastecimiento regular para toda la localidad y su escuela.

El Gobierno de Salto concretó la instalación de la primera bomba solar de agua en la localidad de Puntas de Cañas, una intervención que permite que toda la comunidad cuente ahora con acceso regular al servicio, beneficiando especialmente a la escuela de la zona.

El director de Descentralización, Daniel Galliazzi, informó que el sistema ya se encuentra plenamente operativo y abasteciendo a la totalidad del pueblo. Se trata de una bomba equipada con corte automático y diseñada para funcionar sin requerir mantenimiento permanente, lo que garantiza un servicio eficiente y sostenible a lo largo del tiempo.

Galliazzi destacó además que esta es la primera bomba solar instalada en el interior profundo del departamento, en una localidad distante de la ciudad que presentaba desde hace años una necesidad histórica de acceso estable al agua potable.

En ese sentido, el jerarca agradeció al Departamento de Servicios Públicos, a Trindade y a los funcionarios que participaron en la tarea, subrayando el compromiso y el trabajo conjunto que hicieron posible la concreción de esta mejora para los habitantes de Puntas de Cañas.

