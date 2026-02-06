Blardoni y Galliazzi participaron del encendido del nuevo alumbrado público en MEVIR V de Villa Constitución

El intendente interino de Salto, Francisco Blardoni, y el director de Descentralización, Daniel Galliazzi, participaron del encendido del nuevo sistema de alumbrado público en el barrio MEVIR V, ubicado en la intersección de Ituzaingó y Juan Chúa, en la localidad de Villa Constitución.

La actividad contó con la presencia del alcalde del Municipio de Villa Constitución, Luis Enrique Valerio; el director de MEVIR, Atilio Minervine; el diputado Álvaro Lima, así como vecinos de la zona que acompañaron la instancia.

En el marco de esta intervención se instalaron 64 modernos focos de iluminación LED, a través de un convenio entre el Municipio y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), con una inversión total de 717 mil pesos.

La presencia de autoridades del Gobierno de Salto en esta instancia reafirma el compromiso de la Intendencia con el trabajo en territorio, acompañando a los municipios y respaldando los avances logrados a nivel local.

