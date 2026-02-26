Bicicleteada Nocturna reunió a jóvenes y familias en Salto

La primera Bicicleteada Nocturna organizada por la Oficina de la Juventud reunió a familias y jóvenes en un recorrido por la costanera con deporte, sorteos y música.

La Oficina de la Juventud del Gobierno de Salto realizó con gran participación la primera Bicicleteada Nocturna, una propuesta que convocó a jóvenes y familias para disfrutar del deporte y la vida al aire libre.

La salida fue desde la Plazoleta Roosevelt a las 19:30, recorriendo la costanera hasta el Polo y regreso. Durante el trayecto hubo un punto de hidratación en la zona del Ayuí, con apoyo del CECOED.

Con bicicletas y los elementos de seguridad correspondientes, participaron personas de todas las edades, promoviendo una circulación responsable. El cierre fue en el Espacio Puerto, con sorteos —incluida una bicicleta— y un show musical de Emiliano Álvarez.

La actividad contó con la presencia del intendente Carlos Albisu y autoridades departamentales, y fue organizada por la Coordinación de Juventud, destacando la importancia de generar espacios de encuentro y hábitos saludables. 🚴‍♂️

Fotos: Martin Cabrera – prensala24

