Belleza Real deslumbró en Salto Nuevo y se perfila para el Carnaval de Salto 2026

Belleza Real copó la Plaza Benito de Paula en Salto Nuevo y cautivó al público con su despliegue de color y alegría, en una noche totalmente vestida de verde y blanco.

La escuela de samba, presidida por Luisina Cardozo y con una destacada corte, vedettes de primer nivel y una armonía que hizo sonar al barrio entero, dejó en claro que es una de las firmes competidoras por el título de este Carnaval 2026.

Antes de su presentación, como se viene haciendo en todas las instancias de esta naturaleza, las distintas escuelas de samba de Salto participaron de las actividades sobre el escenario, en una plaza desbordante de público que esperaba no solo disfrutar de los espectáculos ofrecidos por las visitantes, sino también aplaudir a la anfitriona y dueña de casa, Belleza Real.

Sus bailarinas brillaron sobre el escenario mientras la armonía acompañaba cada movimiento, con un sonido que hizo rugir la plaza y canciones que llegaron al corazón de los presentes.

Ahora, el próximo sábado 20 a las 20 horas, la expectativa se centra en la presentación de la escuela de samba Mulambé, ganadora del último concurso de la categoría en el Carnaval salteño.

