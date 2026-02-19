Becas UDE en Salto con hasta 75% de descuento

Junta Departamental de Salto promueve becas de hasta el 75% en convenio con la Universidad de la Empresa

El presidente de la Junta Departamental de Salto, Enzo Molina, informó sobre el alcance del convenio firmado entre el Congreso Nacional de Ediles y la Universidad de la Empresa (UDE), que habilita un importante número de becas destinadas a funcionarios, ediles de todo el país y también al público en general.

Las mismas otorgan hasta el 75% en cursos y carreras terciarias. La convocatoria incluye formación técnica, carreras de grado y cursos cortos.

El link para inscribirse o informarse se encuentra en la web del Congreso Nacional de Ediles y/o en video promocional de la Junta Departamental de Salto.

“El tema de las becas con la Universidad de la Empresa surge de un convenio realizado entre el Congreso Nacional de Ediles y la Universidad de la Empresa con becas para funcionarios y ediles de todas las Juntas Departamentales”, explicó Molina, destacando que la propuesta incluye una amplia “grilla de cursos y carreras”.

Según detalló, el acuerdo no se limita únicamente a integrantes de las Juntas Departamentales. “También hay llamados al público en general, donde la Junta Departamental lo que se encarga es de hacer la promoción y hacer la comunicación”, señaló.

La oferta educativa contempla distintos niveles de formación y porcentajes de descuento. En ese sentido, Molina explicó que “en el link que se abre te da toda la grilla y todos los cursos y toda la oferta educativa y el porcentaje de beca a obtener para esos cursos”. Los beneficios varían entre el 60% y el 75%, dependiendo del tipo de curso o carrera.

Amplia oferta educativa

El presidente de la Junta precisó que existen “950 becas por el 75% para cursos cortos”, entre los que mencionó propuestas como lenguaje corporal, negociación efectiva, taller de educación financiera, neuromarketing, dirección de capital humano, técnicas profesionales de venta, Excel básico y avanzado, logística, programación y ciencia de datos, entre otros.

Asimismo, hay becas del 60% para carreras de un año, tales como analista en comercio exterior, analista en marketing, analista en marketing digital, programas de formación de mandos medios y community manager.

En cuanto a carreras de mayor duración, Molina detalló que también se otorgan becas del 60% para estudios de entre dos y cuatro años, incluyendo licenciaturas y carreras tradicionales. “Hay carreras hasta de escribano, contador”, indicó, y agregó que la oferta comprende licenciatura en marketing, economía y finanzas, abogado, escribanía, enfermería, entre otras opciones.

“Hay entre otros cursos y otras carreras y cursos cortos y cursos no tan cortos, y oferta, por ejemplo, de formación técnica. Hay un montón ahí. Está buenísimo, está excelente”, expresó el presidente, resaltando la amplitud de la propuesta académica.

Requisitos y postulación

En relación a los requisitos, Molina aclaró que “como todo curso, depende mucho de la formación previa. Por ejemplo, si vas a hacer un curso de terciario tienes que tener el liceo completo”.

Para postularse a las becas, los interesados deben completar la inscripción a través del enlace publicado por la Junta Departamental, que dirige al sitio del Congreso Nacional de Ediles. “El link se encuentra colgado en nuestra página y es un link de la página del Congreso Nacional de Ediles”, puntualizó.

En cuanto a la documentación exigida, indicó que se solicita la cédula de identidad (imagen del anverso y reverso) y la fórmula 69. “Muy importante, la fórmula 69, que el propio link te lo dice ahí colgado”, remarcó.

Desde la Junta Departamental se acompaña la difusión mediante publicaciones y material audiovisual explicativo, facilitando el acceso a la información para los interesados.

Retorno de la actividad legislativa

Consultado sobre el reinicio de la actividad legislativa departamental, Molina informó que la Junta ya retomó su funcionamiento habitual tras el receso. “Ya retomamos. El receso era hasta el 15, bueno, se dio carnaval y eso, y hoy ya arrancamos normalmente a funcionar”, indicó.

En ese marco, adelantó que se inicia un nuevo período de trabajo con la primera sesión ordinaria del año. Si bien no se prevén temas específicos destacados para la sesión inmediata, el presidente subrayó que la agenda está fuertemente concentrada en el estudio del presupuesto.

“Está todo centrado en lo que es el presupuesto. Reuniones todas las semanas con el Ejecutivo, respuestas, obviamente la oposición está muy bien trabajando, haciendo preguntas de todo, y bueno, estamos en eso”, expresó.

