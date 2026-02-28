Básquetbol: Este Pelotaris de sanducero; el que ahogó la ilusión de Juventus

En una noche donde el aro pareció tener un tamaño descomunal para la visita, Centro Pelotaris dio un golpe de autoridad en el gimnasio de Universitario. Con un juego ofensivo que rozó la perfección durante la primera mitad, el equipo sanducero se impuso con un contundente 111 a 85 sobre Juventus, asegurando su lugar en la definición del Torneo Litoral Norte.

UNA TORMENTA OFENSIVA

Desde el salto inicial, quedó claro que la estrategia de José Luis Verri estaba clara: correr la cancha y castigar. Pelotaris arrancó encendido, marcando territorio con un primer parcial de 25-18 que fue apenas el preámbulo de lo que vendría. La intensidad defensiva de los sanduceros desarticuló los intentos de respuesta de Juventus, permitiendo que la visita se fuera al descanso largo con una renta que ya empezaba a ser definitiva.

El tercer cuarto fue el momento de quiebre. Pelotaris no levantó el pie del acelerador, moviendo el balón con fluidez y encontrando gol en casi todas sus manos. D. García se erigió como la figura de la cancha,

LA CONSTANCIA DE JUVENTUS

Por el lado de Juventus, el equipo de Luis Cuelho nunca bajó los brazos, a pesar de correr siempre de atrás. L. Cuelho (24 puntos) y N. Lewis (21 puntos) cargaron con el peso ofensivo del equipo salteño, intentando recortar distancias especialmente en el último cuarto (donde Juventus anotó 26 puntos), pero la brecha abierta en la primera parte resultó una montaña demasiado alta para escalar.

EN LA SÍNTESIS

- espacio publicitario -

Gimnasio de Universitario (Salto).

* Jueces: Julio Dutra (Mdeo), Federica Leosenco (Salto) y Valentino Da Silva (Paysandú).

* Resultado Final: Juventus 85 Pelotaris 111

Con este resultado, Pelotaris confirma su chapa de candidato y se mete de lleno en la final, demostrando que su juego colectivo es un arma letal en este torneo. Juventus llegó potencialmente limitado; una verdad incontrastable. Perdió de visitante primero y de local después. Un destino sellado.

Copa de Clubes – Divisional B (2026); Los 88 que están habilitados: cuesta creer…¡hay que creer!

Ante la alta participación (aprox. 88 clubes), el torneo implementará una Fase 0 eliminatoria para ajustar el número de equipos antes de la fase de grupos. Esos 88 están habilitados a jugar el Torneo que habilitará el ascenso de cuatro equipos a la «A» del fútbol del Interior a nivel de clubes.

Estructura de Clasificación

Acceso Directo (Fase de Grupos):

– Subcampeones departamentales (ej. Universal de San José).

– Equipos eliminados de la pelea por la Divisional A (ej. Juventud Unida, Juanicó, etc.).

– De los sectores con 4 cupos (Canelones del Este, Soriano Interior, Colonia Interior y Salto), 2 equipos ingresan directo a Fase 1.

Fase 0 (Eliminatoria previa):

– Incluye a Central (San José), Oriental (Rodríguez), Melo Wanderers, entre otros, y los 8 clubes invitados por su centenario en 2026.

– Los otros 2 cupos de los sectores con 4 cupos mencionados arriba.

– Nota: Si un equipo de Fase de Grupos desiste, no habrá corrimiento desde la Fase 0.

Fechas y Costos

– Inscripción estándar: Hasta el 12 de marzo (12:00 h) | Costo: 1 BPC ($ 6.864).

– Inscripción tardía: Hasta el 16 de marzo (13:00 h) | Costo: 4 BPC ($ 27.456).

Calendario de inicio

– Fase 0: 25-26 de abril y 2-3 de mayo (ida y vuelta por cercanía geográfica).

– Fase 1 (Grupos): Inicia el 16-17 de mayo.

LOS NUESTROS

En el caso de la Liga Salteña de Fútbol, ya confirmados los registros de Nacional y Ceibal, mientras parece definitivamente descartada la opción de Chaná, quien por invitación podía acceder a la instancia. En la edición pasada, Nacional fue uno más en la «A» y para Ceibal es el retorno al fútbol de OFI.

Una lección imperdible: Lanús: cuando el fútbol tiene mejores historias que el cine

¿Flamengo recientemente fichó a Lucas Paquetá por casi 50 millones de dólares? ¿El equipo brasileño está valorado en más de 260 millones de dólares? Bueno, pues Lanús, con un plantel tasado en menos de lo que el club de Brasil pagó por Paquetá, les ganó la Recopa Sudamericana en el Estadio Maracaná.

Contra todo pronóstico, en tiempo extra, marcando 4 goles en la serie, durante una noche de lluvia y ganándoles en su cancha, Lanús se quedó con el título internacional. Firmaron la heroica ante el equipo más poderoso de TODO continente. Una noche mágica más para un histórico club de barrio. Por capítulos como éste, el fútbol SIEMPRE será el deporte más hermoso del mundo.

POR TODA LA ETERNIDAD

Hay consagraciones épicas. Hay consagraciones históricas. Y después está la forma en la que Lanús se quedó con la Recopa Sudamericana. Corrían 117 minutos. Necesitaba UN GOL para evitar los penales y lograr la consagración. Lo consiguió José María Canale con un cabezazo inolvidable bajo una lluvia interminable. Y por si faltaba algo, segundos después, en la última, ante un gigante rendido, Dylan Aquino selló el gol del que hablarán los hinchas del Granate por toda la eternidad.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/uoqp