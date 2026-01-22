Básquetbol: Es mañana y es en Salto Uruguay

Desde la Liga Salteña de Básquetbol se confirmó en todos sus términos, el tercer partido a cuenta de Salto Uruguay y Atlético Juventus, en el marco del tercero en zona de play off, para determinar quién de los dos es el Campeón Salteño de la temporada 2025-2026. Mañana viernes jugarán en el Gimnasio de Salto Uruguay, desde las 21.15′.

AQUELLO QUE PASÓ

Cabe recordar que en el primer juego disputado justamente en feudo albiceleste la victoria fue de Juventus, hasta que en el segundo duelo de cancha de Universitario, Salto Uruguay dio vuelta la historia para ganar con holgura: 92-70. Ya seguramente en la jornada de hoy se revele la terna de jueces, uno de ellos llegando desde Montevideo. La incertidumbre está abierta. Al mejor de cinco.

- espacio publicitario -

El fútbol a pleno: se inscribieron los 36 clubes para la «A», «B» y «C»

Ayer a las 21 horas concluyó el período habilitado para la inscripción de clubes en la Liga Salteña de Fútbol, para ser parte de la disputa de los Torneos en las Divisionales «A», «B» y «C».

San Eugenio fue el penúltimo en registrarse sobre las 20. 45′ mientras que al filo de las 21 horas llegó el delegado de Huracán, con el mismo fin.

Por lo tanto y a manera de síntesis, los 36 clubes se suman al calendario 2026. Mientras la «B» ya resolvió su inicio para el 8 de marzo, el lunes de la semana próxima, es más que factible que se pronuncien los representantes de clubes a nivel de la Divisional «A».

Edinson Chivel jugará en Chaná de Robert Olivera

Jugó en Salto Uruguay y también en River Plate, hasta que en el 2025, EDINSON CHIVEL fue uno más en el fútbol de la Liga Comercial. Pero tratándose del volante, es una manera de volver al fútbol de la Liga Salteña.

En las últimas horas surgió el diálogo y del diálogo a la realidad que vendrá: Edinson será jugador del Club Atlético Chaná.

El plantel superior de los «Indios» bajo el mando técnico de Robert Olivera. Para el «Gato» (ex jugador del club y confeso hincha «indio» de todas las horas), será su debut absoluto en Primera División. Antes lo hizo a nivel de juveniles e incluso supo ser Campeòn del Interior con Salto en categoría Sub 14.

SEGURO QUE SABEN….

Robert Olivera asumió esta semana, con la mira puesta en el Torneo de la Divisional «B», cuyo inicio está pactado para el domingo 8 de marzo. En esa tarde-noche, el presidente Sergio Sequeira frente al plantel, lanzó la pregunta: «¿Ustedes saben cual, es el objetivo, no?». La respuesta surgió en más de un jugador: el ascenso. Sucede que el 26 de marzo, la entidad chanaense llega a los 100 años de vida social y deportiva. Y además, jugará en la Divisional «B» del Campeonato del Interior, en calidad de invitado.

Nacional ganó, pero Defensor con un salteño: Mateo Caballero

Nacional le ganó 1:0 a Defensor Sporting, el encuentro de preparación que se disputó en la mañana de este miércoles en el Gran Parque Central. El gol fue convertido por Maximiliano Gómez, quien cumplió con la inexorable ley del ex. El equipo de Jadson Viera salió a la cancha con Luis Mejía, Juan Pintado, Sebastián Coates, Julián Millán, Federico Bais, Luciano Boggio, Christian Oliva, Juan Cruz De los Santos, Nicolás López, Gonzalo Carneiro y Maximiliano Gómez.

Por su parte, la oncena violeta de Román Cuello fue integrada por Kevin Dawson, Lucas Agazzi, Marco Saravia, Lucas Paul De Los Santos, Mateo Caballero, Mauricio Amaro, Germán Barrios, Facundo Castro, Joaquín Valiente, Brian Lozano y Brian Montenegro. Nótese la presencia en Defensor Sporting de un salteño: Mateo Caballero, 1.90 y zaguero central. Hijo de Enrique Caballero (el «Chino» Pool), Mateo se va asentando en el plantel superior de los violetas, ahora en manos de Román Cuello, tras el final de ciclo de Ignacio Ithurralde.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/x5kc