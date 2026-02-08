29.7 C
Básquetbol de las finales: El martes con la tercera; Salto Uruguay jugará bajo protesta

Eleazar "Chito" Silva
Por Eleazar "Chito" Silva
Finalmente en la jornada de la víspera, desde la Comisión Directiva de Salto Uruguay se adoptó la posición de jugar los partidos que restan para finalizar la ronda de play off, aunque lo hará BAJO PROTESTA, de acuerdo a lo que se revelara a EL PUEBLO. Ello surge como consecuencia de la resolución emanada el viernes a la noche: anular el tercer partido de la polémica, dejarlo sin efecto,  por lo que ahora el registro de victorias y derrotas se plantea como empate: están 1 a 1. Cabe recordar que al tercer partido lo había ganado Salto Uruguay, pero hubo posterior reclamo de Atlético Juventus por presunta irregularidad en el manejo de uno de los tableros. La protesta de Juventus se derivó al Tribunal Arbitral y desde tiendas decanas, se formularon los descargos respectivos. En la noche de ese viernes y después de la reunión, en Salto Uruguay comenzó a manejarse FORMALMENTE la opción de no presentarse a jugar. Finalmente se optó por encarar los partidos bajo protesta. Para Salto Uruguay esta historia no terminó en lo jurídico, más allá de la anulación del partido y del retorno a la disputa de los play off, para determinar quién de los dos es el actual Campeón Salteño de Básquetbol, temporada 2025-2026. El martes 10 en el gimnasio de Universitario, el viernes 13 igualmente en el gimnasio rojo y de ser necesario un quinto partido, el martes 17 en el gimnasio de Salto Uruguay. Ese es el detalle de los partidos que vienen. Como el lector podrá comprobar, no prosperó la renovada pretensión de Juventus de ser local en su escenario deportivo.

«Torna inviable cualquier tipo de anulación» ¿Nunca antes como esta vez en la Liga?

La decisión de anular el tercer partido enmarcado en los play off entre Salto Uruguay y Juventus, pasa a enmarcarse en un hecho para nada habitual en la Liga Salteña de Básquetbol. La historia no registra de principio una situación similar y sobre todo, tratándose de un partido por la serie final que concluyó sin reclamo, denuncia, etc, en el formulario del partido. Es obvio establecer que el formulario se constituye en el DOCUMENTO del juego disputado. Dirigentes de antaño e incluso algún ex presidente y delegados de la Liga Salteña de Básquetbol, no recordaron frente a la consulta de EL PUEBLO, un caso como este. Un ex delegado (ya con más de 70 años de vida), recaló en que «dudo que a nivel país una situación como esta se haya planteado, desde el momento que la irregularidad de la que se habla no se pudo comprobar. Pero además el hecho mismo que no haya denuncia en el formulario,  no hace menos que ratificar el resultado del partido y torna inviable cualquier tipo de anulación»

El emotivo chau de Matías Alsúa a Walter «Galo» Lima: «En cada árbitro que intenta ser justo, hay algo tuyo»

Matías Alsúa supo integrar ternas con Walter Lima, histórico árbitro de Artigas y con años de vigencia en los torneos de OFI, tanto a nivel de clubes como de selección. Por eso, a él también le golpeó en lo íntimo, el abrupto final de su vida, como consecuencia de un paro cardíaco. El actual integrante del Colegio de Jueces de la Liga Salteña de Fútbol, despidió a quien califica como «el mejor árbitro de todos los tiempos». El sentimiento humano no está precisamente al margen de esta condolida reflexión.

**********

«Querido Walter, querido «GALO»: Cuesta escribirte sabiendo que ya no estás, pero hay personas que no se van nunca. Vos sos una de ellas.  Porque los cracks no mueren: quedan en la memoria, en las anécdotas, en cada cancha, en cada silbato  que suena con justicia. Fuiste, sos y serás el mejor árbitro de todos los tiempos. No solo por tu capacidad,  tu carácter o tu lectura del juego, sino por algo mucho más difícil: el respeto que generabas. Jugadores,  colegas y público sabían que cuando estabas vos, el partido estaba en buenas manos. Autoridad sin soberbia,  firmeza con humanidad. Dejaste una huella enorme. Enseñaste con el ejemplo, marcaste caminos y elevaste el arbitraje a un lugar de orgullo.  Muchos aprendieron mirándote, otros escuchándote, y todos —absolutamente todos— te recuerdan.
Hoy el fútbol está un poco más silencioso, pero en cada decisión bien tomada, en cada árbitro que intenta ser justo, hay algo tuyo. Gracias por tanto, GALO. Gracias por la pasión, por la honestidad y por la grandeza. Hasta siempre, crack. El silbato descansa, pero tu legado sigue jugando cada partido»

Bajando la cortina

Un total de tres partidos hoy domingo y el restante pactado para mañana lunes, implican el cierre de la primera fecha en el Torneo Apertura de Primera División. Desde EL PUEBLO, razones de detalles para saber. Caso por caso.

**********

Programación – Domingo 8 de febrero

HoraEstadioPartidoÁrbitroAsistentes
09:45Parque Artigas de Las PiedrasJuventud vs Cerro LargoAugusto OlmosMartín Soppi, Juan Álvarez
17:00Parque RobertoRacing vs Deportivo MaldonadoGustavo TejeraAgustín Berisso, Alberto Píriz
20:30Estadio Campeones OlímpicosBoston River vs NacionalAndrés MatontePablo Llarena, Franco Mieres

Programación – Lunes 9 de febrero

HoraEstadioPartidoÁrbitroAsistentes
20:00Estadio TróccoliCerro vs DanubioJavier FeresHéctor Bergaló, Mauricio Hernández
