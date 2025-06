Barrio La Chinita es “Tierra de Campeones”

Algunos de los homenajeados: Cavani, Suárez, Chumbo Arrestia, Maño Ruíz, Falcioni, Mazzarino, Cuevas, Leguisamo, Kutscher, Chueco Perdomo, La Vasca Jaureche

Anoche sesionó en forma extraordinaria la Junta Departamental a solicitud de la Comisión de Nomenclatura, donde en menos de media hora fueron reconocidos Adela Reta en el Barrio Víctor Lima, la Plazoleta de Barrio Grattone pasó a llamarse “Don Luis Villegas” y finalmente, el Barrio La Chinita en Termas del Daymán, nombró sus calles con los nombres de destacados deportistas salteños.

Es así que la calle que circunvala el tanque de OSE en el centro del barrio pasó a llamarse Edinson Cavani; la calle 1 pasó a llamarse Omar “Chumbo” Arrestia; la calle 2, un tramo Aníbal “Maño” Ruíz y el otro, Rubén Grassi; calle 3, Mónica Falcioni; calle 8, Nicolás Mazzarino; calle 9, Luis Suárez; calle 10, Pedro Virgilio Rocha; calle 10 perimetral, Pablo Cuevas; calle 13, Néstor Goncálvez; calle 14, Irineo Leguisamo; calle 15, Reinaldo Kutscher; calle 16, José “Chueco” Perdomo; calle 17, María “Ruly” Gonzaga y a la calle “sin nombre ubicada paralelamente entre calles 3 y 10 perimetral”, llevará el nombre de “La Vasca” Esther Jaureche. Y la Plaza donde se encuentra el tanque de OSE, al centro del Barrio La Chinita, pasó a llamarse “Tierra de Campeones”.

Pero además, en la sesión de anoche, las funcionarias Gabriela Maccio, Margarita Cayetano y Anie Labarnoy cumplieron 40 años de trayectoria como taquígrafas de la Junta Departamental de Salto.

NADA SE LOGRA SOLO

Luego de aprobarse estos proyectos por unanimidad, la presidenta de dicha comisión, Jeorgina Elola transmitió su saludo y reconocimiento por el trabajo realizado. “Comienzo felicitando a mis compañeros de la comisión, estuvo integrada por los tres partidos como las demás, donde primó el respeto, la valoración y hasta el afecto, porque también tuvimos momentos distendidos”.

“Una comisión que en todos los temas que se trabajaron salieron por consenso, y vaya si trabajó esta comisión con aciertos y con errores, con críticas y algún halago también recibido, pero siempre lo hicimos convencidos en reconocer a los ilustres ciudadanos salteños, que las instituciones deportivas o las comisiones barriales, entre otros, traían y nos proponían su nombre. Otra característica que tuvo nuestro trabajo fue que el reconocimiento fue en vida a la persona. Homenajearla para el nomenclator fue tan gratificante, verlos sorprendidos, sonrientes, agradecidos, como fue el caso de Ofelia Piegas, del escribano Cesio, de Yiya Migliaro, del doctor Campos y de Margarita Kemayd, recientemente desaparecida físicamente. Y eso es lo que también tenemos para homenajear en vida lo que recién terminamos de votar, la plazoleta con el nombre Luis Villegas, es un veterano que también trajeron para hacer un reconocimiento y ya tenemos fecha”.

Agradecer también a todas las secretarias que han pasado, Andrea, María Inés, Fiorella, Cinthia actualmente, que también hemos generado vínculos con ella, hicieron posible nuestro trabajo. Fue un placer trabajar. A las taquígrafas, que algunas también están cumpliendo 40 años de trabajo hoy, y a los funcionarios que siempre están a la orden, todos poniendo su granito de arena para que salga el trabajo de la comisión, porque nada se logra solo”.

QUE SE SIGA MEJORANDO SALTO

El Edil colorado Carlos Rey también dejó su balance del trabajo realizado. “Esta extraordinaria es con un tema exclusivo de la Comisión de Nomenclatura, en la que yo también participé asiduamente, en nombre de mi partido junto a Rosana Costa ‘La tana’, para los amigos”.

“Reconocer el trabajo de esa comisión”, donde “se dio un trabajo mancomunado, al respeto de valoración de lo que hacía cada uno de los representantes de los partidos, teniéndose muy en cuenta, especialmente, las propuestas de las comisiones vecinales, de algún otro ciudadano salteño que se acercó sugiriendo el nombre para reconocer a alguna figura”.

“Así que un gusto haber pasado estos 5 años por esta Junta, mucha suerte a los que renuevan, bienvenidos a los nuevos y ojalá que se siga mejorando este Salto que es en definitiva el objetivo que tenemos todos”.

EJEMPLO DE DIÁLOGO

El Edil nacionalista Facundo Marziotte comenzó destacando la vocación de diálogo que existió en la Comisión de Nomenclatura. “Quiero quedarme con algo que me parece muy importante. Creo que si nos preguntan al final de esta legislatura, haciendo un balance, la Comisión de Nomenclatura ha sido un ejemplo de diálogo y de que las cosas salgan. Así que en ese sentido quiero felicitar a todos los integrantes, pero quiero felicitar a Jeorgina Elola, en ellos, porque ha sido insistente, porque ha sido buscadora de diálogo permanente, pese a que a veces discutimos, a veces estábamos de acuerdo, a veces no, pero siempre estuvo ahí para buscar el diálogo y para llegar a los acuerdos”.

“A veces hasta se enojó porque no llegamos a los acuerdos, y está bien, porque de eso se trata también, buscar pelear, en el buen sentido lo digo, porque así fue y consiguió las cosas y eso creo que vale destacarlo. Entre todos los que han trabajado dentro de Nomenclatura y, por supuesto, de toda la Junta Departamental, se ha logrado ese diálogo para que hoy muchas calles de Salto, que no tenían nombre, que generaba una complicación para un montón de cuestiones, para las ambulancias, por ejemplo, hoy tienen nombre, gracias al laburo de esa Comisión. Y, por supuesto, quiero destacar el trabajo incansable de mis compañeros, de Gotardo Goncalves, que está por acá, y de Eduardo Alves, que hoy no pudo venir, pero que han trabajado muchísimo también y han estado permanentemente en esa Comisión, dejando horas de su tiempo, de su familia, para poder aportar, representar al Partido Nacional en este caso, y bueno, llegar a estos acuerdos que me parecen tan importantes”.