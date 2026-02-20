32.2 C
Salto
viernes, febrero 20, 2026

Barrio Autódromo convoca a asamblea abierta y elección vecinal

Diario EL PUEBLO
Por Diario EL PUEBLO
24
Tiempo de lectura: 1 min.

Vecinos del barrio Autódromo participarán de una asamblea abierta el 24 de febrero en calle Gonchi Rodríguez, donde se elegirán nuevas autoridades.

Barrio Autódromo realiza asamblea abierta y elección de autoridades

La Coordinación de Comisiones Vecinales del Gobierno de Salto convocó a los vecinos del barrio Autódromo a participar en una asamblea abierta que se llevará a cabo el próximo martes 24 de febrero, a las 19:00 horas.

La actividad se desarrollará en calle Gonchi Rodríguez (ex Washington Beltrán) 2498 y tendrá como principal objetivo promover la participación ciudadana y fortalecer el trabajo comunitario a través de la elección de nuevas autoridades para la Comisión Vecinal.

Desde la organización se destaca la importancia de que los residentes del barrio formen parte de la instancia, ya que permitirá renovar la representación vecinal y continuar impulsando acciones en favor del desarrollo local y la mejora de los espacios comunes.

La convocatoria está abierta a todos los vecinos interesados en involucrarse en las decisiones y proyectos que impactan directamente en la vida cotidiana del barrio.

La actividad es impulsada por la Coordinación de Comisiones Vecinales, representada por Hoover Rosa y Hugo Previale.

