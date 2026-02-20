Barrientos, Ferrari y Píriz….pero validez en los que llegaron

…y Universitario volvió: la renovada fajina de un rey

Tres jugadores que militarán en Saladero, pero no faltan los que llegaron.

La nómina incluye a Matías Morales, Juan Ángel Albín, Martín «Yaca» Lima, Marcelo Muniz (con pasado en Almagro), Juan Gabriel De los Santos (el actual lateral por derecha de la selección), Marcos Pintos (con pasado en Salto Fútbol Club, hermano de Nicolás, quien pasó de Libertad a Arsenal), y el duraznense Alexander García. Cuando culmine el ciclo de la selección de Durazno, García se sumará al plantel rojo.

🦅 CON EL VUELO DE LA GLORIA

Bajo el cielo salteño, donde el río late con fuerza de campeón, Universitario ha vuelto a encender los motores. No es un inicio cualquiera; es el despertar del monarca del Interior, que en el miércoles que pasó, con el rocío de la ambición renovado, puso primera marcha hacia un nuevo sueño.

El césped de la «U» volvió a sentir los tapones. Con la mirada fija en abril, el equipo de calle Brasil inició su pretemporada con un plantel de 25 jugadores decididos a defender el prestigio conquistado. Después de todo, el Universitario de Alejandro Irigoyen es el actual Campeón del Interior.

La estructura no es un castillo de naipes, sino una fortaleza de piedra: se mantiene la base de la temporada anterior, esa columna vertebral que ya sabe cuánto pesa la copa.

♟️ EN EL AJEDREZ DEL MERCADO

Tres nombres que supieron sudar la roja —Facundo Barrientos, Leonardo Ferrari y Lucas Píriz— han tomado rumbo hacia Saladero, dejando su huella en el club. Mientras que las señales de renovación no faltan.

Siete rostros nuevos se incorporan a la disciplina roja, con la gloria como objetivo.

El retorno de un hijo pródigo: Alejo Musetti regresa desde Salto Uruguay para aportar su talento al esquema.

regresa desde para aportar su talento al esquema. La vuelta íntegra de Joaquín Jacques al plantel devuelve esa chispa necesaria en el frente de ataque.

Desde el lunes, la zona de la Costanera será el templo de la constancia.

Si lo del 18 de febrero fue el reencuentro, el lunes será el sacrificio. La pretemporada se mudará a la zona de la Costanera, donde el aire del río Uruguay será testigo de la máxima exigencia física.

Allí, entre el trote y la arena, se forjan los campeones que luego corren cuando a otros les faltan las piernas.

La aptitud física no es cosa menor.

⚽ CON AROMA DE FÚTBOL

La pelota no tardará en rodar. Universitario ya perfila sus armas con dos citas de alto voltaje:

Uruguay de Bella Unión . Un clásico duelo de fronteras y temple. El primer partido amistoso que vendrá.

. Un clásico duelo de fronteras y temple. El primer partido amistoso que vendrá. Independiente de Colonia: un cruce que promete jerarquía, con la presencia estelar de Cristian «Cebolla» Rodríguez. Enfrentar al ex internacional celeste no es solo un amistoso; es una medida real para un equipo que aspira a lo más alto.

Mientras que en los pasillos del club se siente un murmullo eléctrico. Existe la posibilidad latente de que desembarque otro jugador de jerarquía, un nombre que termine de apuntalar un plantel al que no le falta credibilidad.

Universitario no solo entrena; se prepara para una proyección hacia la victoria en la Divisional A de OFI, porque ser el campeón del Interior no es una meta alcanzada, es una responsabilidad que se renueva cada mañana. Inapelablemente así.

Desde el DT a EL PUEBLO

🗣️ «No vienen a sustituir, vienen a potenciarnos»

Bajo el sol de la pretemporada y con el prestigio de ser el actual Campeón del Interior, Universitario ha puesto en marcha su maquinaria. Al frente del proyecto, Alejandro Irigoyen no oculta la convicción. No es para menos: lidera un grupo que ya sabe lo que es la gloria, pero que entiende que en el fútbol el pasado es solo un prólogo.

Para Irigoyen, la base del éxito comienza en la conformación del grupo. El técnico fue tajante al renovar su compromiso con sus dirigidos:

«Empezamos con el mejor espíritu. Este es el plantel que yo quiero. Mi confianza en todos ellos es plena, y la llegada de nuevos nombres no viene a sustituir, sino a potenciarnos».

La estrategia es clara: competencia interna. El entrenador busca que cada puesto en la cancha sea una «disputa» sana pero intensa, asegurando que el equipo tenga dos jugadores por posición capaces de rendir al máximo nivel.

🧠 LA FILOSOFÍA DE ESA CONCIENCIA GRUPAL

Más allá de la táctica, Irigoyen, en EL PUEBLO, pone el foco en la mentalidad. Para el DT, el éxito táctico es una consecuencia del estado de ánimo y la cohesión del vestuario.

El eje: lograr que la conciencia grupal sea el motor del equipo.

sea el motor del equipo. El objetivo: que la ejecución futbolística sea un reflejo natural de la idea técnica, algo que solo se logra cuando el grupo está alineado bajo un mismo propósito.

La obligación del campeón: ser el rival a vencer en la Liga Salteña y en el interior no es una carga, sino una responsabilidad que Irigoyen acepta de frente. La exigencia será máxima desde el primer entrenamiento.

Cada jugador debe elevar su techo técnico y físico.

Respuesta colectiva: el equipo debe funcionar como una unidad ante la adversidad.

Identidad: mantener el estilo que los llevó a la cima.

«La obligación de respuesta es constante», en el apunte del técnico, dejando claro que en Universitario no hay lugar para el conformismo.

Con la mezcla de la guardia vieja que ya dio la vuelta de campeón y las nuevas incorporaciones, el «Rojo» de calle Brasil se perfila nuevamente como postulante. No le faltan razones. Las tiene.

