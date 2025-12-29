Barreto en Ceibal: ¿final de un ciclo?

Cuando restaba la última semana previa para el inicio del Campeonato Salteño de Primera División, el Director Técnico de Ceibal, no tenía en claro cuál sería su plantel definitivo. Ocurre que las gestiones habían sido encaminadas, pero con ninguna certeza, sobre todo a partir de Salto Fútbol Club y cesiones que podían transformarse en hecho. Finalmente Martín Barreto dispuso de 18 o 20 jugadores potenciales, pero sin tiempo para modelar una integración básica.

En concreto: el estratega que llegó a Ceibal este año, «armó sobre la marcha» un equipo para que ofreciera la mayor credibilidad posible. Ceibal llegó para muchos, más arriba de lo supuesto, a tal punto que eliminó a Nacional de los play off en la noche del 3 a 1 y le peleó a Ferro Carril el pasaje a la final.

- espacio publicitario -

Las dos últimas semanas para Ceibal no estuvieron exentas de complicaciones, a tal punto que en un determinado momento el plantel dejó de entrenar. Los nubarrones golpearon la puerta y la ilusión pareció salpicar dudas-. El empate ante Ferro Carril 0 a 0 y de última la caída 0-2, con el equipo al margen de resistencia física. Ceibal entregó todo lo que pudo. Pero de última, no fue suficiente.

LA PREGUNTA QUE VA Y QUE VIENE

- espacio publicitario -

Tras el último partido afrontado por Ceibal y sobre todo en el fin de semana que pasó, interrogante puntual y sin margen para la evasiva: ¿es el final del ciclo de Martín Barreto en Ceibal? Ante Ferro Carril, ¿el último partido en que dirigió? ¿En qué medida es posible descubrir alguna señal de futuro? Una fuente informativa vinculada a Ceibal, subrayó ayer a mediodía a cronistas de este diario que «la

conformidad con Barreto es incuestionable. El equipo no dejó de ser protagonista en todo el año. Lo mejor que le puede pasar a Ceibal, es que Barreto siga. Lo que tenemos que preguntarnos, es qué hacer para que no se vaya».

A su vez, quien integraron el séquito de mando en Ceibal a nivel deportivo, coinciden que «Martín terminó

superado por situaciones que no le fue fácil controlar, sobre todo por la ausencia de dirigentes en la semana».

A su vez el DT nunca dejó de reconocer «la entrega y el compromiso de los jugadores, aún en condiciones

que no eran las mejores».

Finalmente, una conclusión para el apunte: que Martín Barreto continúe, no es cuestión para descartar. Para

que ello ocurra es mucho lo que tiene que cambiar. Muchísimo. Y no es poco.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-Desde el gol, del goleadory de los partidos que ganó

De lo que no hay dudas: aspectos resonantes que fueron aliados de la campaña de Ceibal. Incluyó uno de

los mejores goleros del año: LEANDRO FAGÚNDEZ. Incluyó al goleador del año: JAVIER VARGAS.

Pero además, la cuota ofensiva traducida en goles que tampoco le faltó: 40 goles en las temporada.

Jugadores que supieron de un elogio sistemático; entre otros, Samir Bonasola, Fernando Scarrone y

Hugo Rodríguez, mientras que no es necesario ahondar en la vigencia de Nicolás Fagúndez.

«De nosotros se habló todo año», al decir del directivo Ceibal «y si un arquero y un goleador fueron convocados

al combinado, quiere decir claramente que nada fue en vano».

Nacional y Ferro Carril, serán primero y segundo, mientras que Ceibal se convierte ya en el tercer equipo en la clasificación final. Entre otros, por encima de Universitario y Gladiador, lo que no es precisamente un tema menor.

A 30 años de aquel 5 a 5

Octubre de 1996, fue año histórico para el Club Atlético Ceibal, desde el momento que hubo un partido que se incorporó definitivamente a la memoria: el 5 a 5 frente a Huracán Buceo, jugando en el Parque Huracán de los tricoplayeros, en el marco de un torneo clasificatorio-oficial para avanzar a la liguilla pre-Libertadores.

Ceibal perdía 5 a 3 a falta de cuatro minutos, llegando a la igualdad en los minutos finales. La primera vez que un equipo del Interior le convertía cinco goles a un equipo de la Asociación Uruguaya de Fútbol. A ese Ceibal lo dirigió Jorge Nelson Padrón. En el año que llega, a 30 años de aquel partido.

Un Ceibal para la historia. Lo fue. Lo es.

La última sesión del Consejo; sin decisión para el 2026…o si

Será esta noche en la Liga Salteña de Fútbol, cuando sesione por última vez en el año, el Consejo Superior. Más allá de aspectos de orden relacionados a las finales del Campeonato Salteño, las dudas se impregnan.

Saber si ya hoy surge alguna señal inherente a la temporada 2026, sobre todo atendiendo a una cuestión central: saber que fecha tentativa de inicio para el año que vendrá.

Como consecuencia de los insucesos acumulados en los últimos dos meses, tapizados por reclamos de puntos, el calendario se apretó casi dramáticamente, a tal punto que debieron jugarse partidos cada 48 horas. Reina una duda: si existirá consenso o no para que en el 2026 la temporada de fútbol en la «A» despunte en junio o julio y no precisamente el 10 de agosto en fecha próxima a esta. Más allá de los delegados de clubes, restará saber si esta noche desde los neutrales se apunta en la dirección expuesta. Ir bosquejando el futuro….en la medida que sea posible.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/q24n