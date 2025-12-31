Baby Fútbol: En Gladiador decidieron nueva Comisión Directiva

Desde la Comisión Directiva de Gladiador a EL PUEBLO, la información puntual con respecto a quienes la integran con la mira puesta en el próximo ejercicio. Es del caso tener en cuenta el significativo número de quienes la compone, , con cuatro en la Comisión Fiscal a manera de ejemplo y vocales que faltan en el listado.

El Peñarol de Abel, Batista y Matías Arezo: ¿gol y gol?

Abel Hernández integrará la delantera junto con Facundo Batista, otra de las altas confirmadas,

y Matías Arezo, cuya continuidad está cerca de concretarse, y ya eligió el número que lucirá

en su espalda, el cual le trae muchos recuerdos tanto al jugador como a los hinchas carboneros.

El propio delantero de 35 años se encargó de dar a conocer la noticia en la radio El Espectador

Deportes. “Pedí la 11 para jugar. Cuando fui a Peñarol de Central jugué con ese número”, afirmó

Hernández. Como la foto que ilustra esta nota muestra, el 11 fue el dorsal que el artillero lució

cuando daba sus primeros pasos en Peñarol y daba a conocer la joya del club al mundo.

PRIORIDAD POR LOS EXTREMOS

En las últimas horas, Peñarol aceleró por la incorporación de extremos, puesto que se

transformó en prioridad máxima para Diego Aguirre luego de encaminar la conformación de la

delantera. El objetivo es que puedan llegar dos o tres extremos que refuercen una zona en la

que el equipo sufrió muchas bajas durante 2025 y que son elementos claves en el sistema de juego

que propone el entrenador.

Laxalt, el que puede llegar

Otro de los nombres que se encuentra sobre la mesa de posibles incorporaciones es el de Diego Laxalt, lateral de 32 años con pasado en la selección uruguaya. Es uno de los varios pedidos que hizo el técnico carbonero, Diego Aguirre.

Si bien el lateral confesó haber recibido el interés tanto de Peñarol como de Nacional y de Defensor Sporting, también comentó que su intención era permanecer en el exterior, jugando en el mercado europeo, en el cual se encuentra desde hace más de 10 años.

Su último equipo fue el Dinamo de Moscú, equipo que defendió durante cuatro temporadas, jugando un total de 78 partidos. Antes, jugó durante muchos años en Italia, pasando por equipos como el Inter, Milan, Torino, Génova, Bolonia, y Empoli.

Fútbol más fútbol: El horizonte imaginado

Se aprobó el calendario 2026, que será similar al de los últimos años, con la disputa de

tres torneos por el Campeonato Uruguayo, más la final de la Supercopa uruguaya y la Copa

Uruguay. Se pondrá en marcha con la final de la Supercopa uruguaya, nuevamente protagonizada

por los dos grandes. Nacional, campeón uruguayo y Peñarol, ganador del Torneo Intermedio.

Se jugará el domingo 1° de febrero en el Estadio Centenario.

El primer certamen del Campeonato Uruguayo, es el Torneo Apertura. El puntapié inicia está

previsto para el fin de semana del 7 y 8 de febrero. Se extenderá hasta mediados de mayo.

De inmediato, se dará a inicio al Torneo Intermedio. Se jugarán las primeras cuatro fechas,

se detendrá por el denominado receso del Mundial, a partir del 8 de junio, y se retomará

tras la disputa de la final de la Copa del Mundo, el 11 de julio.

El Torneo Clausura, está previsto que se ponga en marcha en el fin de semana del 22 y 23 de agosto.

La Copa Uruguay, tiene prevista fecha de arranque en agosto.

Por último, las finales del campeonato se estiman que podrían extenderse hasta el domingo

8 de diciembre.

…y a Nacional le quedaría «Pintado»

Nacional baraja el nombre de Juan de Dios Pintado como posible incorporación. El lateral derecho,

de 28 años, viene de tener una gran temporada en Gimnasia y Esgrima de La Plata, club donde

sumó 35 partidos jugados con 33 titularidades siendo uno de los indiscutidos de la defensa del

“Lobo”. Pintado, comenzó su carrera en Juventud de Las Piedras, también jugó en Goiás de Brasil,

Godoy Cruz, Defensor Sporting y en Gimnasia La Plata desde la temporada pasada. El club pedrense

mantiene un 40% de su ficha, mientras que el 60% restante le corresponde a Gimnasia.

Los dirigentes tricolores ya comenzaron los movimientos para hacerse con el lateral derecho,

de gran proyección ofensiva y muy buen remate de larga distancia.

El otro futbolista que pretende Nacional en el lateral derecho es Fabricio Domínguez, actual jugador

de Cerro Porteño de Paraguay. El uruguayo, de 27 años, jugó en Racing de Avellaneda, Tigre, Defensa

y Justicia, Argentinos Juniors y Sport Recife antes de recalar en el fútbol paraguayo

