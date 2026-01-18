Avanzan obras viales en Zona Este: nueva carpeta asfáltica en calle Magallanes

A juzgar por lo informado oficialmente, la Zona Este de Salto sigue transformándose a paso sostenido. Según comunicó el Gobierno de Salto, a través de su director de Obras, el Ing. Juan Manuel Texeira Núñez, la semana pasada se ejecutaron trabajos de nueva carpeta asfáltica en un tramo de calle Magallanes, intervención que forma parte de un plan más amplio de infraestructura para los barrios Dickinson, Umpierre y Chinchurreta.

De acuerdo con el jerarca departamental, la elección de la carpeta asfáltica no fue casual. Magallanes es una arteria clave para la circulación urbana, ya que funciona como continuación de calle Brasil hacia el Este y corre paralela a avenida Manuel Oribe, actuando como una vía alternativa que ayuda a descomprimir el tránsito en un sector históricamente cargado.

Texeira Núñez recordó que durante 2024 se culminó la etapa 1 del proyecto en la Zona Este y que este año se avanzará con la etapa 2, enfocada en el barrio Umpierre al sur de avenida Magallanes. Esta fase incluirá trabajos similares a los ya realizados en Dickinson: cordón cuneta, obras pluviales, veredas, alumbrado público y nuevos pavimentos.

El director de Obras también señaló que Magallanes, junto con las calles 19 de Abril y Pedro Gallino, ya había sido objeto de un reciclado previo con cemento portland en diciembre, considerando que es un recorrido habitual del transporte colectivo que atraviesa el barrio.

Si bien el avance es visible, aún restan tareas por completar. Según detalló Texeira Núñez, en la etapa 1 quedan pendientes tramos de veredas, pavimento con tratamiento bituminoso y obras de alumbrado en el sector norte de Magallanes hasta avenida Oribe, para luego continuar hacia el sur.

Por último, el Gobierno de Salto aclaró que la mayor parte de las obras se realizan por administración directa, aunque en trabajos específicos como reciclado o carpeta asfáltica se contratan empresas privadas, dado que la Intendencia no dispone de la maquinaria necesaria para ese tipo de intervenciones.

