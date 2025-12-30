Avanzan los preparativos para la habilitación de la piscina de Rincón de Valentín

El Gobierno de Salto se encuentra en la etapa final de los trabajos para la habilitación de la piscina de Rincón de Valentín, la primera piscina ubicada en el interior del departamento.
Así lo informó el director de Descentralización, Daniel Galliazzi, quien destacó que “se están terminando los últimos detalles para que en los próximos días la piscina pueda quedar habilitada y comenzar a funcionar”.
Galliazzi señaló que ya se cuenta con el funcionario responsable del espacio, así como con los guardavidas prontos para cumplir su tarea, restando únicamente aspectos finales vinculados a la puesta a punto del servicio. “Es lo último que queda para arrancar”, afirmó.
Los trabajos se desarrollan en coordinación con el Área de Deportes, en el marco de una gestión que prioriza el trabajo articulado entre las distintas áreas del Gobierno de Salto, siguiendo los lineamientos del intendente Carlos Albisu de mantener una presencia cercana y permanente en el territorio.
La habilitación de esta piscina representa un avance significativo para la descentralización de servicios y el acceso a espacios recreativos para las comunidades del interior del departamento.