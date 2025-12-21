AUVO confirmó a los campeones nacionales de Pista tras un cierre inolvidable en El Pinar



La AUVO homologó la fecha 16 y confirmó a todos los campeones de Pista 2025, con un final épico en Superturismo y Ferra como campeón.

La Asociación Uruguaya de Volantes (AUVO) homologó oficialmente los resultados de la fecha 16 de los Campeonatos Nacionales de Pista, confirmando a los campeones de todas sus categorías tras el cierre definitivo de la temporada. La última cita del año se disputó en el autódromo Víctor Borrat Fabini de El Pinar y ofreció emociones fuertes, con varios títulos definiéndose en pista.

Solo dos categorías llegaron a la fecha final con los campeonatos resueltos de forma anticipada: Santiago Quintana en la División 2 de Superescarabajos y Valentín Zanolli en la Clase 1 de Turismo AUVO. El resto mantuvo la expectativa hasta el final, destacándose especialmente el desenlace del Superturismo, que regaló un cierre memorable y a la altura de una gran temporada.

En la categoría “reina” de la actividad pistera, Facundo Ferra y Fernando Etchegorry finalizaron el campeonato empatados en 296 puntos, obligando a recurrir al reglamento para definir al campeón. La mayor cantidad de victorias a lo largo del año le permitió a Ferra consagrarse campeón nacional, mientras que Etchegorry debió conformarse con el vicecampeonato. Rodrigo Aramendía completó el podio anual con 181 unidades.

En la Master Cup, el título quedó en manos de Nicolás Alfonzo, quien cerró el año con 319,5 puntos. Jorge Pontet fue segundo con 274, y Daniel Ferra culminó tercero con 251,5. Por su parte, Toyota Gazoo Racing se coronó campeón por equipos al sumar 411 puntos, superando a Cooper Racing (387) y a El Garage (125).

En Superescarabajos, Ignacio de Luca se consagró campeón nacional con 302 puntos, escoltado por Santiago Clua con 248 e Ignacio Vero con 233,5. En la División 2, Santiago Quintana ratificó su dominio alcanzando 345 puntos, seguido por Matías Núñez (249) y Belén Mariño (213,5).

En Turismo AUVO, Valentín Zanolli cerró su temporada consagratoria en la Clase 1 con 154 puntos, por delante de Bernardo Benedikt y Francisco Balarini. En la Clase 2, Matías Saporiti volvió a festejar un título nacional, reafirmando su jerarquía con 169 puntos, seguido por Ignacio Abelenda y Santiago Aguilar.

De esta manera, la AUVO bajó el telón de una temporada intensa, competitiva y cargada de definiciones vibrantes, que dejó campeones merecidos y grandes espectáculos en cada fecha.

