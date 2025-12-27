AUVO celebró la premiación de los Campeones Nacionales de la temporada 2025

AUVO realizó la premiación a los Campeones y Vice-Campeones Nacionales de la temporada 2025, destacando a los principales referentes del Superturismo, Superescarabajos y Turismo AUVO.
La Asociación Uruguaya de Volantes (AUVO) llevó a cabo la ceremonia de premiación a los Campeones y Vice-Campeones Nacionales de la temporada 2025, poniendo punto final a un año de intensa actividad del automovilismo de pista uruguayo. La velada se desarrolló en un clima ameno y sencillo, con una presentación cuidada y acorde a la magnitud de una temporada que quedará en la memoria de equipos, pilotos y aficionados.
Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el tamaño y diseño de los trofeos entregados, verdaderamente a tono con el nivel y la jerarquía del certamen. Piezas imponentes que reflejaron el esfuerzo, la dedicación y la competitividad que caracterizaron al calendario pistero 2025.
En la categoría Superturismo, el gran protagonista fue Facundo Ferra, quien se consagró Campeón Nacional tras una temporada de alto nivel, marcada por la regularidad y la contundencia en pista. El Vice-Campeonato quedó en manos de Fernando Etchegorry, otro de los referentes de la categoría. En tanto, la Master Cup coronó a Nicolás Alfonzo, mientras que el título por equipos fue para Toyota Gazoo Racing Uruguay, destacando el trabajo colectivo y la estructura técnica del conjunto.
La categoría Superescarabajos también tuvo su momento de reconocimiento, con Ignacio De Luca como Campeón Nacional y Santiago Clua como Vice-Campeón. En la divisional Superescarabajos D2, el título fue para Santiago Quintana, consolidando su crecimiento deportivo.
En Turismo AUVO, la Clase 2 coronó a Matías Saporiti como Campeón, escoltado por Ignacio Abelenda en el Vice-Campeonato. Por su parte, en la Clase 1, el máximo título fue para Valentín Zanolli, mientras que Bernardo Benedikt completó el binomio de honor como Vice-Campeón.
La ceremonia organizada por AUVO sirvió no solo para premiar a los mejores del año, sino también para celebrar una temporada que reafirmó la vigencia y el crecimiento del automovilismo nacional, cerrando el 2025 con un merecido reconocimiento a quienes hicieron grande el espectáculo en cada fecha.