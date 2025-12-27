AUVO celebró la premiación de los Campeones Nacionales de la temporada 2025

AUVO realizó la premiación a los Campeones y Vice-Campeones Nacionales de la temporada 2025, destacando a los principales referentes del Superturismo, Superescarabajos y Turismo AUVO.

La Asociación Uruguaya de Volantes (AUVO) llevó a cabo la ceremonia de premiación a los Campeones y Vice-Campeones Nacionales de la temporada 2025, poniendo punto final a un año de intensa actividad del automovilismo de pista uruguayo. La velada se desarrolló en un clima ameno y sencillo, con una presentación cuidada y acorde a la magnitud de una temporada que quedará en la memoria de equipos, pilotos y aficionados.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el tamaño y diseño de los trofeos entregados, verdaderamente a tono con el nivel y la jerarquía del certamen. Piezas imponentes que reflejaron el esfuerzo, la dedicación y la competitividad que caracterizaron al calendario pistero 2025.

- espacio publicitario -

En la categoría Superturismo, el gran protagonista fue Facundo Ferra, quien se consagró Campeón Nacional tras una temporada de alto nivel, marcada por la regularidad y la contundencia en pista. El Vice-Campeonato quedó en manos de Fernando Etchegorry, otro de los referentes de la categoría. En tanto, la Master Cup coronó a Nicolás Alfonzo, mientras que el título por equipos fue para Toyota Gazoo Racing Uruguay, destacando el trabajo colectivo y la estructura técnica del conjunto.

La categoría Superescarabajos también tuvo su momento de reconocimiento, con Ignacio De Luca como Campeón Nacional y Santiago Clua como Vice-Campeón. En la divisional Superescarabajos D2, el título fue para Santiago Quintana, consolidando su crecimiento deportivo.

- espacio publicitario -

En Turismo AUVO, la Clase 2 coronó a Matías Saporiti como Campeón, escoltado por Ignacio Abelenda en el Vice-Campeonato. Por su parte, en la Clase 1, el máximo título fue para Valentín Zanolli, mientras que Bernardo Benedikt completó el binomio de honor como Vice-Campeón.

La ceremonia organizada por AUVO sirvió no solo para premiar a los mejores del año, sino también para celebrar una temporada que reafirmó la vigencia y el crecimiento del automovilismo nacional, cerrando el 2025 con un merecido reconocimiento a quienes hicieron grande el espectáculo en cada fecha.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/87gt