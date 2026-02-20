Autoridades recorrieron Pueblo Belén tras temporal y evalúan respuestas para familias y productores

Los vientos fuertes y las lluvias intensas registrados en la madrugada del jueves en el departamento de Salto provocaron diversos daños tanto en la ciudad como en el interior, donde la localidad más afectada fue Pueblo Belén. A raíz de esta situación, autoridades departamentales realizaron una recorrida por la zona con el objetivo de relevar las afectaciones, dialogar con vecinos y productores, y coordinar posibles soluciones ante las pérdidas materiales registradas.

El coordinador del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED), Aquiles Mainardi, informó que el fenómeno se manifestó con mayor intensidad en las primeras horas del jueves en la ciudad de Salto, donde comenzaron a recibirse llamados alrededor de las 4 de la mañana.

No obstante, destacó que en Pueblo Belén se registró un evento particularmente fuerte en materia de vientos, que provocó voladuras de techos en viviendas y daños significativos en el sector productivo, con rotura y voladura de invernaderos.

Mainardi explicó que, tras lo sucedido, el alcalde de la localidad se comunicó de inmediato con el CECOED para informar la situación. Asimismo, indicó que en horas de la tarde del mismo jueves mantuvieron contacto con el intendente Carlos Albisu, quien dispuso que el equipo se hiciera presente en la zona para acompañar al gobierno local y recabar información de primera mano.

“En base a la información que recabamos en la jornada de hoy con los vecinos, vamos a trabajar en conjunto con la alcaldía para evaluar qué soluciones podemos brindar a partir de lo constatado”, señaló Mainardi. Además, destacó que, pese a los daños materiales, no se registraron personas lesionadas ni situaciones que afectaran la salud de la población.

Por su parte, el alcalde Luis Zuliani valoró la recorrida realizada junto al coordinador del CECOED, parte de su equipo de trabajo y el director departamental del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Andrés Treglia.

Zuliani señaló que la tormenta generó daños en varias familias de la localidad y afectó a numerosos productores, algunos de los cuales se encontraban en plena cosecha al momento del temporal, lo que incrementó el impacto económico de las pérdidas.

El alcalde calificó la jornada como “muy beneficiosa”, ya que permitió realizar un relevamiento detallado y coordinar acciones conjuntas entre el gobierno departamental y la alcaldía, con el objetivo de brindar respuestas concretas a las familias y productores afectados.

Las autoridades continuarán evaluando la situación y trabajando de manera articulada para atender las necesidades detectadas en la localidad.

