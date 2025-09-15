back to top
Las juveniles celestes jugaron amistosos en el Polideportivo ANEP antes de viajar a Paraguay para disputar el Campeonato Sur-Centro de Selecciones.

Autoridades de Salto acompañaron a las selecciones uruguayas U13 y U14 de handball

Diario EL PUEBLO digital

El pasado sábado, en el Polideportivo ANEP de Salto, se disputaron los últimos partidos amistosos de las selecciones uruguayas de handball U13 y U14, como parte de la preparación rumbo al Campeonato Sur-Centro de Selecciones.

La delegación partió este domingo hacia Asunción, Paraguay, donde representará a Uruguay en la competencia que se desarrollará entre el 15 y el 21 de setiembre.

La jornada contó con la presencia de autoridades locales, entre ellas el Dr. Marcelo García da Rosa y el Prof. Carlos Ribero, integrantes de la coordinación de Deportes del Gobierno de Salto, quienes expresaron su respaldo al trabajo de los planteles juveniles. También acompañó la directora de la Plaza de Deportes de la Secretaría Nacional de Deportes, Marcela Schellotto.

El acompañamiento institucional refuerza el compromiso con el desarrollo del handball juvenil y la representación internacional de Uruguay en competencias regionales.

