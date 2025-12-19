back to top
Autoridades culturales de Salto fortalecen cooperación patrimonial con el Museo de Antropología de Concordia

Diario EL PUEBLO digital

En el marco del proceso de reapertura del Museo de Arqueología y Ciencias Naturales de Salto, autoridades del área de Cultura realizaron una visita institucional al Museo de Antropología y Ciencias Naturales de Concordia, con el objetivo de fortalecer los vínculos de cooperación cultural y patrimonial entre ambas ciudades.

De la instancia participaron el coordinador de Cultura del Gobierno de Salto, Pablo Bonet; el director del Museo de Arqueología y Ciencias Naturales de Salto, Mario Trindade; y el arqueólogo Valerio Buffa, quien colabora activamente en el proceso de reapertura del museo salteño.

La delegación fue recibida por la directora del museo concordiense, Silvia Leticia Cettour, y por Elsa Vasallo de Cettour, exdirectora de la institución. Ambas son museólogas y referentes en el ámbito patrimonial, además de hijas y nietas, respectivamente, de Nelson Oscar Vasallo, figura destacada en los estudios arqueológicos desarrollados en la región donde hoy se emplaza el Lago de Salto Grande.

Durante el encuentro se intercambiaron experiencias, conocimientos y perspectivas vinculadas a la gestión museística, la conservación del patrimonio y el trabajo científico. La instancia permitió, además, reafirmar la voluntad de continuar ampliando la cooperación cultural y patrimonial entre los gobiernos de Concordia y Salto, un vínculo que ya cuenta con antecedentes de colaboración sostenida.

De este modo, investigadores y museólogos de ambas orillas volvieron a encontrarse con un objetivo común: preservar, poner en valor y difundir el patrimonio arqueológico y natural de una región que comparte historia, territorio y desafíos culturales.

