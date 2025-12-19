Autoridades culturales de Salto fortalecen cooperación patrimonial con el Museo de Antropología de Concordia

En el marco del proceso de reapertura del Museo de Arqueología y Ciencias Naturales de Salto, autoridades del área de Cultura realizaron una visita institucional al Museo de Antropología y Ciencias Naturales de Concordia, con el objetivo de fortalecer los vínculos de cooperación cultural y patrimonial entre ambas ciudades.
De la instancia participaron el coordinador de Cultura del Gobierno de Salto, Pablo Bonet; el director del Museo de Arqueología y Ciencias Naturales de Salto, Mario Trindade; y el arqueólogo Valerio Buffa, quien colabora activamente en el proceso de reapertura del museo salteño.
La delegación fue recibida por la directora del museo concordiense, Silvia Leticia Cettour, y por Elsa Vasallo de Cettour, exdirectora de la institución. Ambas son museólogas y referentes en el ámbito patrimonial, además de hijas y nietas, respectivamente, de Nelson Oscar Vasallo, figura destacada en los estudios arqueológicos desarrollados en la región donde hoy se emplaza el Lago de Salto Grande.
Durante el encuentro se intercambiaron experiencias, conocimientos y perspectivas vinculadas a la gestión museística, la conservación del patrimonio y el trabajo científico. La instancia permitió, además, reafirmar la voluntad de continuar ampliando la cooperación cultural y patrimonial entre los gobiernos de Concordia y Salto, un vínculo que ya cuenta con antecedentes de colaboración sostenida.
De este modo, investigadores y museólogos de ambas orillas volvieron a encontrarse con un objetivo común: preservar, poner en valor y difundir el patrimonio arqueológico y natural de una región que comparte historia, territorio y desafíos culturales.