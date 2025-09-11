Salto: giras rurales de ASSE llevan salud al interior

- espacio publicitario -

La Red de Atención Primaria de ASSE en Salto difundió el cronograma de giras rurales entre el 15 y el 19 de setiembre de 2025, un despliegue que asegura atención médica en comunidades alejadas de la capital departamental. El objetivo es claro: que familias del interior accedan a medicina familiar, pediatría, partería, farmacia y vacunación sin necesidad de largos traslados.

La semana comenzó el lunes 15 con la pediatra Dra. Oberti atendiendo en Belén, Constitución, Saucedo y Palomas, mientras que la partera Lorena Austria se instaló en Belén. La Dra. Graciela Rodríguez, referente de Medicina Familiar, estuvo en licencia, lo que obligó a reorganizar la agenda.

Martes 16

Dra. Peláez cubrió en Barrio Albisu, la pediatra Bettina Arismendi en Constitución, y el servicio de farmacia se trasladó a Cerros de Vera. La pediatra Carla Monterroso continúa de licencia hasta el 19.

- espacio publicitario -

Miércoles 17

Dra. Rodríguez trabajó en San Antonio y Colonia 18 de Julio, y el Dr. Washington Díaz recorrió Itapebí, Cayetano, Paso Herrería y Pueblo Fernández.

Jueves 18

Dra. Rodríguez atendió en Colonia 18 de Julio, la pediatra Ghigliazza en Albisu, y la partera Daniela Furtado cubrió varias localidades rurales como Paso de las Piedras, Laureles y Cerros de Vera. Paralelamente, la vacunadora Mayra Artave llegó a Cayetano, Zanja del Tigre, Pueblo Russo y otras comunidades.

- espacio publicitario / val.17-09-2025 -

Viernes 19

Dra. Rodríguez en Colonia 18 de Julio e Hipódromo, la Dra. Peláez en Albisu, la Dra. Baillo en San Antonio, el Dr. Marcial Álvarez en Palomas y Saucedo, y el Dr. Díaz en Guaviyú y Pueblo Russo.

El comunicado también detalla la labor de médicos radicados en el interior, asegurando continuidad asistencial en Belén, Constitución, Lavalleja, Valentín, Cerros de Vera y Pueblo Fernández. Estos profesionales complementan la labor de las giras, manteniendo presencia estable en cada comunidad.

En palabras de la Subdirectora de RAP Salto, Lic. Verónica Trindade, las giras semanales representan un compromiso real con la equidad en salud, extendiendo el alcance de los servicios públicos a cada rincón del departamento.

También te puede interesar: