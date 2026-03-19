Asociación Parkinson Salto crece con apoyo comunitario

La Asociación Parkinson de Salto avanza con actividades y apoyo comunitario. Una jornada informativa destacó el interés y la necesidad de concientizar.

La Asociación Parkinson de Salto sigue creciendo y sumando apoyo comunitario

La Asociación Parkinson de Salto continúa dando pasos firmes en su camino de crecimiento y concientización en la comunidad. A pesar de ser una organización relativamente reciente, fundada el 30 de agosto del año pasado, sus integrantes vienen trabajando con compromiso y vocación para visibilizar una enfermedad que muchas veces se desconoce o se detecta tardíamente. En ese marco, el pasado sábado se llevó a cabo una jornada informativa que superó ampliamente las expectativas, no solo por la importante concurrencia de público, sino también por la calidad del intercambio generado entre los asistentes y el profesional invitado.

La actividad contó con la presencia del neurólogo Luis Benelli, quien brindó una exposición clara, accesible y profundamente enriquecedora sobre el Parkinson: desde sus primeras manifestaciones hasta las alternativas existentes para mejorar la calidad de vida de quienes lo padecen. La instancia se destacó por la participación activa del público, integrado tanto por pacientes como por familiares, cuidadores y personas interesadas en informarse. Las preguntas, el intercambio y el interés reflejaron una necesidad latente de espacios de este tipo, donde el conocimiento médico se acerque de manera directa a la población.

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Además, la jornada permitió evidenciar el impacto social de la Asociación, que poco a poco se va posicionando como un punto de referencia en Salto para quienes conviven con esta enfermedad. Personas de distintos puntos del departamento, e incluso del interior como Pueblo Biassini, se acercaron en busca de información, contención y orientación. Este crecimiento también se ve impulsado por el apoyo de los medios de comunicación y de la comunidad, que acompañan y difunden cada una de las iniciativas.

Con nuevos proyectos en el horizonte, especialmente de cara al Día Mundial del Parkinson en abril, la Asociación continúa trabajando en propuestas que no solo apunten a la recaudación de fondos, sino también a la sensibilización social. Entre ideas como una cena show o actividades abiertas en espacios públicos, el objetivo sigue siendo claro: informar, acompañar y generar conciencia sobre una enfermedad que, como bien señalaron durante la jornada, puede tocarle a cualquiera y requiere de una sociedad más informada, empática y comprometida.

Proyectos y desafíos

El sábado pasado hubo una actividad sobre Parkinson muy productiva, no solamente por la concurrencia de público, sino también por el conocimiento.

«Sí, la verdad quedamos muy conformes. Por ser la primera reunión que tuvimos con un profesional, había mucha expectativa por el evento, mucha gente se arrimó. Fue una jornada muy buena. El Dr. se expresó de muy buena manera, de una manera clara. Estoy hablando del neurólogo Luis Benelli, al cual le agradezco públicamente su invalorable presencia en la reunión. Expresó muy ampliamente y muy detalladamente todos los problemas del Parkinson, desde que surgen hasta la solución, que solución no tiene, vamos a decir. Nos expresó las alternativas que tenemos, sobre alimentos, sobre todas esas cosas. Una jornada muy productiva.»

¿La gente interactuaba con el médico, le hacía preguntas?

«Sí, sí, justamente eso. Él le dio la oportunidad a la gente de que preguntara. Hubo personas que preguntaron hasta dos o tres veces cosas. Fue una jornada muy buena y el Dr. lo expresó de muy buena manera.»

Es importante, para que quede claro ante el público, partir de lo que es la enfermedad: cómo darnos cuenta de que puede tener Parkinson, no solamente los pacientes, sino también los familiares.

«Los familiares, los cuidadores… Había mucha gente que era cuidadora de enfermos de Parkinson. Hubo una señora que nos llamó mucho la atención y la verdad que nos alegró mucho, de Pueblo Biassini, porque el papá de ella tiene Parkinson y quería interiorizarse en cómo era. Gente que nos llamó, gente que llamaba a la Casa de los Deportes, que llamaba a la presidenta, gente que me llamaba a mí. Habrán sido unas 35 o 40 personas que se arrimaron y nos dejaron muy conformes a nosotros.»

Se hizo una buena difusión.

«La verdad que tuvimos una buena difusión gracias a ustedes, gracias a otros medios de prensa también que nos acompañaron, nos dieron una mano bárbara.»

«Ahora estamos abocados a la organización del Día del Parkinson, que es ahora en abril, creo que el 12 de abril, Día Mundial del Parkinson. Queremos hacer una actividad también para eso, lo estamos proyectando y todavía no tenemos nada en concreto. Tenemos algunas ideas superficiales.»

¿Qué les gustaría hacer ese día?

«La idea mía es hacer una cena show para recaudar. Ya tenemos un conjunto acá de Salto que se nos ofreció gratuitamente, pero estamos ahí con la comisión. También se quiere hacer algo en la Plaza 33 con artesanos. Todavía no tenemos deliberado qué vamos a hacer, todavía no tenemos algo concreto.»

Está buena la parte de folletería para brindar información, no solamente a los pacientes y familiares, sino a quienes no tienen idea.

«Sí, justamente la gente recién se está interiorizando. Había personas que no sabían que existía la Asociación. Esta asociación se creó el 30 de agosto del año pasado, somos muy nuevitos, pero estamos yendo por buen camino.»

«El sábado 7 nos reintegramos, porque habíamos hecho un parate, y nos reintegramos a la actividad. Hicimos actividad física, actividad con la psicóloga en la Casa de los Deportes. Creo que el otro sábado que viene vamos a hacer otra actividad física y manualidades. Creo que se está trabajando bien, de buena manera. Estamos con el apoyo de la gente, seguimos en la parte social, haciendo socios. El que quiera colaborar con nosotros se puede contactar conmigo o con la presidenta.»

¿Qué costo tiene hacerse socio?

«El costo es lo que pueda, lo que pueda el paciente de Parkinson o el socio colaborador. Habíamos fijado una cuota para el enfermo de Parkinson de 300 pesos por mes, pero si no puede los 300 pesos, 200, 150, lo que pueda. Y para los socios colaboradores lo mismo: 100, 150, 200. No le ponemos un costo fijo.»

¿Quienes se hacen socios tienen algún beneficio?

«Por ahora no tenemos ningún beneficio porque somos muy nuevitos. El beneficio es colaborar con la causa, ponerse la camiseta de la causa para dar una mano. La idea nuestra es la personería jurídica. Estamos abocados a conseguir dinero para hacer la personería jurídica, que con la personería jurídica se consiguen varias cosas.»

¿Local tienen?

«No, todavía no. Estamos en la Casa de los Deportes gracias a la Intendencia, a Marcelo García Da Rosa, que nos reciben en la Casa de los Deportes. Entonces estamos sesionando ahí, pero todavía no tenemos.»

«Hemos tocado varias puertas de instituciones de acá de Salto. Siempre nos preguntan lo mismo: ¿tienen personería jurídica? Al no tener personería jurídica nosotros no podemos avanzar mucho, pero ya lo vamos a lograr. El objetivo es ese.»

«De a poquito se va arrimando gente. Lo que me llamó la atención del evento del sábado es que se arrimó un señor que trabaja en la construcción y es enfermo de Parkinson del movible, y él trabaja en las alturas. Todo eso no puede ser. Yo le decía a él: es un atentado. Hay una ley laboral que explica que una persona con esa enfermedad, o ese tipo de enfermedad, no puede andar en las alturas. Tienen que colocarlo en cualquier lugar seguro. Justamente había una persona que está estudiando Abogacía ahí, somos muy amigos, y expresó esa ley. La iba a exponer en la Universidad, iba a exponer ese tema en la Universidad para ver si hay solución, porque ese muchacho no puede trabajar así en las alturas, está atentando contra la vida de él mismo.»

Esperamos las nuevas novedades para este próximo mes de abril, en el Día Mundial del Parkinson, para difundir las diferentes actividades.

«Siempre agradeciendo la colaboración de ustedes, de todos los medios de prensa, porque de esto nadie está libre. Así como me tocó a mí, le tocó a otro, le puede tocar a cualquiera.»

«Como dijo el Dr. Benelli los otros días, es una enfermedad que cada vez tiene más pacientes. Una enfermedad, como nos decía él también, cuando nos damos cuenta ya hace tiempo que la tenemos, no la podemos detectar con tiempo.»

¿Se puede prevenir?

«Decía el Dr. que no, no se puede prevenir el Parkinson. Se puede ayudar comiendo comidas mediterráneas, eso ayuda mucho: pescado, carnes rojas. Ayuda mucho, pero no se puede prevenir.»

¿Es una enfermedad hereditaria?

«El Dr. explicaba eso: no es hereditaria. Había una señora ahí que comentaba que ella tenía Parkinson, el papá de ella tuvo Parkinson, el abuelo tuvo Parkinson, el tío tuvo Parkinson. Son casos esporádicos, que no son casos específicos. La enfermedad viene porque tiene que venir, como decía el Dr.»

«El Parkinson lo que le hace a uno es una mala calidad de vida. Hay que saber sobrellevar y siempre, como decía él, todo está en la mente. Todo está en tener la mente ocupada, tanto en el deporte como en manualidades. Eso es importantísimo: la actividad física y la actividad mental para poder sobrellevar esto.»

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