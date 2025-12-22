Asociación de Abogados de Salto advierte por demoras y falta de recursos en el Poder Judicial

- espacio publicitario -

Medidas gremiales del Poder Judicial genera demoras en audiencias, pagos judiciales y trámites notariales

La Asociación de Abogados de Salto dio a conocer un comunicado público en el que manifiesta su preocupación por la crítica situación del Poder Judicial, afectado por un presupuesto insuficiente y medidas gremiales que han generado demoras en audiencias, pagos judiciales y trámites notariales.

Su presidente, el Dr. Enrique Garbarini, detalló el impacto en abogados, escribanos y ciudadanos.

Algunas audiencias se han pospuesto para marzo o abril , tras lo que sera la feria judicial que transcurre del 24 de Diciembre al 30 de Enero.a

“El motivo del comunicado fue poner un poco en conocimiento a la población la situación que se está atravesando desde hace ya mucho tiempo. El Poder Judicial, desde hace muchos años, viene recibiendo un presupuesto muy magro, que apenas alcanza para cubrir el funcionamiento que debe cumplir con el servicio de justicia”, expresó en principio a EL PUEBLO Garbarini.

Señaló por otra parte que esta limitación presupuestal afecta múltiples áreas. “No solo hablamos del pago de sueldos, sino también de todo el funcionamiento de las sedes judiciales, la logística, la prestación del servicio y la necesidad permanente de crear nuevos juzgados. Muchas veces esos aspectos se ven resentidos porque el presupuesto no alcanza”, afirmó.

Esta situación derivó en la adopción de medidas gremiales por parte de la Asociación de Magistrados del Uruguay durante el último mes y medio. “Como indicamos en el comunicado, se ha suspendido un número importante de audiencias, se ha frenado el libramiento de órdenes de pago de dinero que están en cuentas judiciales y se ha limitado considerablemente la firma de protocolos a los escribanos”, detalló.

Al respecto, advirtió que estas decisiones no solo impactan en jueces y funcionarios. “La profesión de los escribanos también se está viendo afectada, porque el protocolo es fundamental para poder otorgar escrituras. Y como gremio profesional, obviamente, nos preocupa porque se está viendo afectado el trabajo de todos”, sostuvo.

Problemas ante falta de celeridada

El presidente de la Asociación de Abogados remarcó que uno de los principales problemas es la falta de celeridad en los procesos. “La celeridad es un principio general de nuestro Código General del Proceso y de todos los procesos judiciales en Uruguay. Hoy eso no se está cumpliendo , se suspenden audiencias y los trámites se extienden en el tiempo”, afirmó.

En ese contexto, explicó cómo se deteriora el vínculo con los clientes. “Muchas veces el ciudadano entiende que el profesional no está haciendo las cosas como corresponde, cuando en realidad los tiempos no dependen de nosotros. No hay certeza de cuándo se va a obtener una resolución definitiva y eso afecta el relacionamiento con el cliente”, indicó.

Garbarini también hizo hincapié en el impacto económico. “Cuando uno ejerce en forma liberal, el cobro de los honorarios profesionales se dilata si el proceso se dilata. Para quienes viven exclusivamente de esta actividad, que ya es compleja, esto perjudica aún más”, señaló.

Si bien expresó comprensión hacia la situación de los magistrados, advirtió sobre las consecuencias para la ciudadanía. “Entendemos perfectamente que las medidas se adopten porque muchas veces no hay insumos básicos, incluso falta de papel para imprimir resoluciones u oficios. Pero también es cierto que la población, que es quien debe recibir el servicio de justicia, se ve directamente afectada”, subrayó.

Como ejemplo concreto mencionó audiencias postergadas varios meses. “Audiencias previstas para diciembre fueron prorrogadas para marzo o abril. Son demoras de tres meses más y para nosotros hay un principio muy claro , que si la justicia tarda, no es justicia”, enfatizó.

Finalmente explicó que la decisión de emitir el comunicado surgió del último Consejo Directivo del año. “Decidimos poner todas estas situaciones en conocimiento de la población a través de los medios, que son la forma de llegar a la ciudadanía. El ciudadano tiene derecho a un servicio de justicia efectivo, rápido y acorde a sus necesidades”, concluyó.

