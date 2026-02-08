Asamblea vecinal en Burton y M. Méndez el 12 de febrero

Vecinos de los barrios Burton y Martínez Méndez fueron convocados a una Asamblea Abierta el 12 de febrero a las 19:00 para renovar autoridades de la comisión.

Convocatoria a Asamblea Abierta en los barrios Burton y Martínez Méndez

La Coordinación de Comisiones Vecinales del Gobierno de Salto invita a los vecinos de los barrios Burton y Martínez Méndez a participar de la Asamblea Abierta que se realizará el jueves 12 de febrero, a las 19:00 horas, en Luis Menoni 72.

- espacio publicitario -

En la oportunidad se llevará a cabo la renovación de las autoridades de la Comisión Vecinal de dichos barrios, por lo que se convoca a todos los vecinos interesados a participar de esta instancia democrática y de organización comunitaria.

Por la Coordinación de Comisiones Vecinales

Hoover Rosa – Hugo Previale

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/hfc4