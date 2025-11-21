Asamblea en Barrio Williams para renovar la comisión vecinal este 26 de noviembre

La Coordinación de Comisiones Vecinales del Gobierno de Salto anunció la realización de una Asamblea abierta en Barrio Williams el próximo miércoles 26 de noviembre a las 18:30, con el objetivo de elegir a la nueva comisión vecinal. La instancia se desarrollará en la cancha de baby fútbol del club Sud América, ubicada en las calles Perú y Defensa, espacio donde los vecinos podrán postularse, votar y participar activamente en la conformación de este ámbito de representación barrial.
Durante la convocatoria, se invita a todos los residentes del barrio a acercarse, aportar ideas y sumarse a los proyectos que buscan fortalecer el trabajo comunitario y promover iniciativas de desarrollo para la zona. Desde la coordinación destacaron que la participación ciudadana es clave para consolidar procesos de organización barrial y asegurar la continuidad de acciones colectivas.