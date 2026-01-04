ASAC inicia su calendario rumbo al Carnaval desde este 3 de enero

Ensayos abiertos, peñas y presentaciones de trajes marcan la agenda murguera

La Asociación Salteña de Actores de Carnaval (ASAC) dio a conocer el calendario de actividades preparatorias de cara al Concurso de Murgas denominado “40 años de Punto y Coma y Falta La Papa”, con una nutrida agenda que comienza este sábado 3 de enero.

Durante hoy sábado 3 y mañana domingo 4, se desarrollarán ensayos abiertos de las murgas Punto y Coma, Falta La Papa y La Miguelona. Los espectáculos tendrán lugar en la explanada alta del Parque Harriague, con ingreso por avenida Juan Harriague y calle Rincón, y serán con entrada libre.

La actividad continuará el viernes 9 de enero con una peña organizada por la murga Punto y Coma, que se realizará en el Club Fénix. En tanto, el domingo 11 de enero se llevará a cabo el ensayo abierto de todas las agrupaciones murgueras, en la explanada de El Andén, en el cruce de las calles 19 de Abril y Julio Delgado, también con acceso gratuito.

El calendario prevé además nuevas peñas: el viernes 16 de enero en el Salto Rowing Club, a cargo de la murga La Miguelona, y el sábado 17 de enero en el Club Progreso, organizada por la murga La Retobada.

Todas estas actividades cuentan con el apoyo del Gobierno de Salto, según informó ASAC.

En paralelo, la Asociación también confirmó el cronograma de presentaciones de trajes, que se desarrollará en febrero. El 5 de febrero será el turno de La Grandulona en el Club Dublín Central; el 12 de febrero, La Miguelona en el Club Saladero; el 13 de febrero, Punto y Coma en el Club Fénix; el 14 de febrero, La Retobada en el Club Progreso; y el 15 de febrero, cerrará el calendario Falta La Papa en el Club Ferro Carril.

Finalmente, ASAC informó que este año volverán a realizarse tablados en cooperativas de vivienda, en el marco de un convenio con la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), sumando el apoyo de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y el Ministerio de Educación y Cultura. En los próximos días se darán a conocer los detalles de la convocatoria dirigida a las cooperativas integrantes de FUCVAM.

