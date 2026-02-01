ARU y el Gobierno en alerta por la baja del dólar: Ferber advierte “situación límite” y plantea propuestas al Ejecutivo

El presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber, se reunió este miércoles con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, para expresar la profunda preocupación del sector agropecuario por la persistente baja del dólar, que según aseguran, está afectando la competitividad de las exportaciones y el empleo.

Ferber calificó la situación como “límite” y sostuvo que, si no se adoptan medidas estructurales, el deterioro del tipo de cambio podría derivar en una destrucción de puestos de trabajo en actividades exportadoras. “Estamos en una situación límite”, afirmó, aunque valoró que el equipo económico del gobierno “lo entiende y no subestima el problema”.

Demandas del sector agropecuario

Durante el encuentro, la ARU presentó una serie de propuestas al ministerio, entre las que se destaca la posibilidad de que productores que reciben ingresos en dólares puedan pagar ciertos impuestos en esa moneda, con el objetivo de aliviar la presión cambiaria sobre sus cuentas.

Además, Ferber reiteró la solicitud de volver a una actualización mensual de los precios de los combustibles, alegando que la metodología vigente no traslada adecuadamente las variaciones de mercado y afecta los costos de producción. El planteo apunta a que la variabilidad mensual podría reflejar con mayor precisión los costos asociados al precio del dólar.

Sin embargo, desde el gobierno se ha descartado, por ahora, retomar la antigua metodología de actualización mensual de combustibles, argumentando que el sistema actual ofrece mayor “certidumbre y estabilidad” a los mercados.

Respuesta oficial y medidas económicas

El ministro Oddone y su equipo reconocieron la preocupación por la caída de la divisa extranjera y han impulsado acciones para evitar un desalineamiento significativo del tipo de cambio, coordinando medidas con el Banco Central del Uruguay (BCU) para sostener el valor del dólar, que había registrado mínimos históricos en el mercado local.

Ferber destacó que las medidas adoptadas hasta ahora, tanto por el MEF como por el BCU, han tenido un impacto positivo en la cotización del dólar, aunque remarcó que el desafío es consolidar y sostener esos efectos en el tiempo.

Impacto sectorial y perspectivas

El titular de la ARU alertó que, más allá del sector cárnico, que presenta precios internacionales favorables, otras producciones como leche, arroz y celulosa enfrentan mercados deprimidos, lo que agudiza la presión sobre la rentabilidad de los productores.

Finalmente, Ferber también aprovechó para enfatizar la importancia de recuperar la confianza del productor y aseguró que la ARU continuará el diálogo con las autoridades para encontrar soluciones que fortalezcan la competitividad y la estabilidad del sector agropecuario uruguayo.

