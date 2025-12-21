ARU se reunió con Interior y expresó preocupación por la seguridad en el campo

- espacio publicitario -

La inseguridad en el medio rural fue uno de los principales temas abordados en una reunión mantenida entre la Asociación Rural del Uruguay (ARU) y el Ministerio del Interior, encabezada por el ministro Carlos Negro. El encuentro tuvo como objetivo intercambiar información y poner a la gremial “a la orden”, en un contexto donde existe “una percepción de aumento de casos”.

El presidente de ARU, Rafael Ferber, confirmó que “hay un crecimiento de los abigeatos”, aunque aclaró que “no de manera descontrolada”. En cuanto a los copamientos, señaló que “disminuyeron de 25 a 19” entre 2024 y 2025, pero subrayó que “un caso para el que le toca es un desastre”, por el impacto que genera en las personas y en las familias.

Ferber explicó que la reunión permitió acceder a información detallada y reconocer que “hay zonas donde se trabaja muy bien con la Justicia y otras donde no tanto”, dependiendo de la articulación entre Policía, fiscales y el Poder Judicial. En ese sentido, valoró el intercambio con las autoridades y el tiempo destinado al encuentro.

- espacio publicitario -

Respecto a la prevención, el titular de ARU destacó el funcionamiento de los grupos de Whatsapp comúnmente llamados «vecinos en alerta», señalando que “funcionan muy bien los grupos de vecinos” cuando existe un vínculo fluido con los destacamentos policiales. “Tenemos que asumir que debemos tomar medidas propias en nuestros establecimientos”, afirmó, remarcando que hoy es necesario ser proactivos.

Sobre los recursos disponibles, Ferber indicó que el Ministerio del Interior enfrenta dificultades para cubrir cargos en el medio rural. “Cuesta encontrar policías que quieran ir con la familia a esos lugares”, explicó, en referencia al modelo tradicional de destacamentos rurales, que hoy resulta complejo de sostener.

Balance 2025 y perspectivas

En cuanto al año productivo, Ferber sostuvo que “agropecuariamente hablando, 2025 es muy bueno”, apoyado en el clima y en los precios de la ganadería.

De cara a 2026, advirtió que el tipo de cambio será uno de los principales desafíos. “Con este valor del dólar va a ser muy difícil capitalizar buenos precios”, señaló, remarcando que la estructura de costos en pesos limita la rentabilidad del productor.

En materia sanitaria, Ferber insistió en que el gobierno debe avanzar con decisiones concretas. “El Ministerio debe resolver el tema de la garrapata de buena manera”, afirmó, recordando las exigencias de los mercados en materia de residuos. También señaló que “llegó el momento de hacer algo”, tras casi diez meses de gestión.

Finalmente, remarcó la importancia de mantener una política exterior con foco comercial. “Cuidar lo que tenemos es la clave”, sostuvo, destacando la necesidad de preservar mercados y actuar con cautela en un escenario internacional competitivo y cambiante.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/blz1