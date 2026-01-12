Artigas fue de lo «Bueno» y golpazo de la «blanca»

Con Salto en condición de libre en la primera fecha de la Confederación del Litoral, a la sorpresa central la generó Rivera, imponiéndose de visitante a Paysandú en el estadio Artigas de la capital sanducera. Golpazo de la «blanca» y tres puntos de oro a la cuenta de Rivera. En tanto jugando de local, la victoria de Artigas, en el debut de Carlos Bueno en la Dirección Técnica. Más allá de un tiro en el palo en los últimos minutos que pudo significar el acortamiento de distancia para Tacuarembó, la suficiencia de Artigas en los pasajes donde desniveló, con un azote de área a la medida de su propia historia goleadora: la de Cristian Fagúndez (foto). Con la de San Eugenio a nivel local y ahora la suma en el combinado fronterizo. Desde EL PUEBLO, una manera de repasar en síntesis la primera fecha que pasó.

🏆 Categoría Sub 18

1.ª Fecha – Resultados

Partido Resultado Artigas vs Tacuarembó 1 – 4 Paysandú vs Rivera 1 – 2

Goles

Artigas: Facundo Almeida

Facundo Almeida Tacuarembó: Fabián Meirelles, Emiliano Márquez, Mateo González y Tomás Castro

Fabián Meirelles, Emiliano Márquez, Mateo González y Tomás Castro Paysandú: Ignacio Pereira

Ignacio Pereira Rivera: Thiago Sosa y Anthony Ruiz

📊 Tabla de posiciones – Sub 18

Selección Puntos Diferencia Tacuarembó 3 +3 Rivera 3 +1 Paysandú 0 −1 Artigas 0 −3 Salto 0 0

🏆 Categoría Mayores

1.ª Fecha – Resultados

Partido Resultado Artigas vs Tacuarembó 3 – 1 Paysandú vs Rivera 0 – 1 Libre: Salto —

Goles

Artigas: Cristián Fagúndez (2), Charles Ribeiro

Cristián Fagúndez (2), Charles Ribeiro Tacuarembó: Diego Rodríguez

Diego Rodríguez Rivera: Luis Guedes

📊 Tabla de posiciones – Mayores

Selección Puntos Diferencia Artigas 3 +2 Rivera 3 +1 Paysandú 0 −1 Tacuarembó 0 −2 Salto 0 0





Este es el rival que espera a Salto

Solo bastaría pasar revista a la selección de Tacuarembó que enfrentó el sábado a Artigas en el Estadio Matías González, para admitir la sustancial variación de nombres con respecto a las últimas ediciones. Podría invocarse a esta renovación generacional. A excepción hecha del golero Yian Luca Rosa y del volante Willinton Techera, la mayoría no ofrece antecedentes mayores a nivel de un combinado mayor de Tacuarembó. En la segunda fecha, Tacuarembó será local para enfrentar a Salto en el estadio «Ing. Raúl Goyenola. Si de Artigas se trata, dos jugadores titulares que fueron afines a Ferro Carril en la década pasada, Bruno «Talco» Fiordelmondo y Guillermo Confalonieri. Los colegas artiguenses apuntaron el elogio al volante Walter Paz y al brasileño Neto. En la sgeunda fecha, Artigas será visitante ante Payandú. En la quinta fecha será visitante en el Parque Ernesto Dickinson.

Agrarios: la caída por dos

Para la selección de fútbol de la Liga de las Colonias Agrarias, fueron los partidos amistosos afrontados ante Young en el Parque Juan José Vispo Mari. En categoría de sub 18, la victoria de Young por 4 a 2, mientras en mayores, igualmente se impuso el sector Interior de Río Negro, en este caso por 3 a 1.

Fue el último partido formal de preparación antes del debut del próximo sábado en el Parque Juan José Vispo Mari.

Liga Agraria compartirá una de las dos llaves junto a Bella Unión, Guichón de Paysandú y Vichadero de Rivera.

Matías de los Santos, el salteño de Albion

Jugó solo algunos minutos en el Nacional Campeón Uruguay de la edición 2025. Pareció un hecho que el zaguero salteño tuviese otro destino. Se planteó la operación en las últimas horas que vinculará a Matías con Albion, quien alistará este año en la primera división del fútbol rentado. A los 33 años, el cambio de camiseta para el defensa «naranjero». Albion fue uno de los tres equipos que ascendió a la «A» en la temporada 2025, junto a Deportivo Maldonado y Central Español.

