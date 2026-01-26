Arte Vivo tuvo su primera edición en Plaza Treinta y Tres Orientales

La Plaza Treinta y Tres Orientales fue escenario el pasado viernes de la primera edición de Arte Vivo, una propuesta impulsada por el área de Cultura del Gobierno de Salto que busca generar un contacto directo entre los artistas y el público, promoviendo la diversidad de expresiones artísticas locales.

El coordinador de Cultura del Gobierno de Salto, Pablo Bonet, destacó que se trata de “una experiencia que queremos llevar adelante desde el área de Cultura de la Intendencia de Salto, basada en el encuentro cercano entre los artistas y la comunidad”. En ese marco, la jornada reunió distintas manifestaciones como música en vivo, talleres y exposiciones artísticas.

Durante la actividad, el público pudo apreciar trabajos de pintura, tapiz y cerámica, además de la participación del Espacio Eduardo Piñeyro, que presentó sus talleres y producciones, promoviendo las actividades que se desarrollarán a lo largo del año.

- espacio publicitario -

En el plano musical, se contó con la actuación de una saxofonista salteña que actualmente cursa la Licenciatura en Jazz en la ciudad de Mercedes, un grupo de tango y el grupo musical de Luciano Campos, aportando variedad de estilos y propuestas sonoras a la jornada.

Bonet subrayó que Arte Vivo apunta a “darles oportunidad a los artistas para que puedan dar a conocer su arte, su identidad y su trabajo”, consolidando espacios públicos como lugares de encuentro cultural y participación ciudadana.

La iniciativa se proyecta como un ciclo que continuará desarrollándose, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y los creadores locales, y reafirmando el compromiso del Gobierno de Salto con la cultura y el acceso al arte.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/ubd6