“Arte Vivo” desembarca en Plaza Treinta y Tres con talleres, música y artesanos

Plaza Treinta y Tres será escenario, este viernes 23 de enero, de una propuesta cultural que promete transformar el espacio público en un gran taller abierto. Según informó la Coordinación de Cultura del Gobierno de Salto, a cargo de Pablo Bonet, el evento denominado “Arte Vivo” comenzará a las 19:30 horas y apunta a borrar las fronteras entre artistas y espectadores.

La iniciativa plantea una experiencia participativa más que contemplativa. Desde el inicio de la jornada, vecinos de todas las edades podrán involucrarse en talleres de pintura, escultura, cerámica y tapiz, en una dinámica que invita tanto a niños como a adultos a experimentar con distintas disciplinas artísticas.

Paralelamente, la plaza se convertirá en una pequeña feria cultural: 25 puestos de artesanos locales ofrecerán sus creaciones y el público podrá recorrer la muestra del Museo Itinerante de Pablo Villaverde, una propuesta que ha circulado por distintos puntos del departamento con un enfoque cercano y didáctico.

El programa artístico, cuidadosamente escalonado para acompañar la caída de la tarde, prevé a las 20:00 horas la presentación de la saxofonista salteña Francina Fleitas. Una hora más tarde, ANGAR Tango Uruguay llevará la milonga al espacio público con su propuesta “Milongas a la calle”, que combina baile y talleres. El cierre musical quedará en manos de Luciano Campos y su banda, a partir de las 22:00.

Desde la organización, se subraya que “Arte Vivo” no es solo un espectáculo sino una apuesta por recuperar los espacios públicos como lugares de encuentro y creación colectiva. Queda por ver si la convocatoria logrará ese clima de participación que promete o si terminará siendo un evento más para mirar desde afuera. La invitación, en cualquier caso, está hecha: este viernes 23, desde las 19:30, en Plaza Treinta y Tres.

