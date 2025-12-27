Arsenal no cambia el mando superiory le apunta a la captación de juveniles

Desde el presidente Juan José Guarino a EL PUEBLO, una manera de ir descifrando el futuro del Atlético Arsenal.

Más allá de la complejidad en el Campeonato Salteño, antes Arsenal se mandó de cuerpo y alma entre los ocho mejores de OFI. Por esa razón, el año que viene, en la Copa de OFI, Arsenal volverá a ser uno más en la Divisional “A”.

Clave para tener en cuenta: por segundo año, la conducción técnica en manos de Richard Requelme, con Joaquín Burutarán como ayudante de campo, mientras Maximiliano Summers en la gerencia deportiva del club.

A su vez, en la jornada de la víspera, desde Atlético Arsenal se anunció un nuevo período de captación, con la mira puesta en futbolistas juveniles que pretendan sumarse al club.

La entidad de la calle Agraciada puso a disposición tres números de celulares de contacto, a los efectos de la información primero y el registro después.

También en el área formativa, Arsenal apuesta a los mismos profesionales.

Para tener en cuenta los detalles en cada caso.

Los 10 jugadores en préstamo; ¿Ceibal con qué plantel 2026?

Desde algunos sectores del Club Atlético Ceibal, los misiles de la crítica no faltaron, atento a la continuidad del fútbol para los partidos que restan para la conclusión del Campeonato de la Divisional “A”.

El hecho es que desde los delegados de Ceibal se elevó a consideración del hincha y de los simpatizantes del club la nómina de jugadores del plantel superior que alistan en condición de préstamo.

Ese préstamo concluye en cada caso el 31 de diciembre. Por eso, el imperativo de terminar en tiempo y forma el campeonato. Ocurre que, además, los préstamos no son parte de extensión automática. Cuando vencen, vencen.

En verdad sorprende que 10 jugadores de primera línea no sean jugadores de Ceibal y sí hayan arribado al club este año en condición de préstamo.

Cabe preguntarse el año que viene con qué núcleo asume la acción.

Es del caso transcribir la nómina de jugadores en préstamo. No deja de sorprender.

⚽ Jugadores a préstamo hasta el 31 de diciembre

Club de origen Jugador Salto Nuevo Leandro Fagúndez Salto Nuevo Fernando Scarrone Salto FC Matías Núñez Salto FC Mauro De Mora Salto FC Hugo Rodríguez Salto FC Nahuel González Salto FC Samir Bonasola Salto FC Elías Rusconi Dublín Central Katriell Piegas Nacional de Florida Javier Vargas

ASEF postergó la rifa: a febrero

La Asociación Salteña de Entrenadores de Fútbol (ASEF), en este caso a través de EL PUEBLO, informa que pospone la rifa de la moto 0 km para la última lotería del mes de febrero de 2026.

Asuntos de fuerza mayor llevan a tomar esta decisión.

Desde ya agradecemos al público en general y a los socios que han colaborado.

A los socios que no les han llegado números, les recordamos que se los haremos llegar a la brevedad.

Desde ya, gracias.

Maximiliano Summer – Secretario.

Rony Costa – Presidente.

Ramón Paolini – Tesorero.

Alfredo Javier Viera por 12 ¡El DT levanta copas!

“Se ha terminado un año espectacular en lo personal y en lo deportivo. Cargado de triunfos, no es de todos los días ayudar a levantar 12 copas. Peñarol Juveniles: sub-15 (3 copas), Acumulado 15 y 18 (1 copa), Ceibal Femenino Absoluta (3 copas), Ceibal Femenino sub-17 (5 copas).

Gracias a todos los jugadores y jugadoras que lo hicieron posible. Gracias a los dirigentes de Peñarol, Sicca y Aguiñagalde; en Ceibal, a Javier Da Col por creer que podía estar, Sergio Olivera, que me permitió estar en la recta final de Las Guapas.

Gracias a los padres y madres de Las Guapitas. Gracias a Santiago Rodríguez, Nazarena Trípodi y Aldana Ferreira, que integraron mi Cuerpo Técnico”.

El apunte de Alfredo Javier Viera. Después de todo, un DT récord. El recorrer su trayectoria en este 2025 pauta una resonancia inocultable. Un ganador nato. Doce copas levantadas. No es cosa de todos los días.

