ARREGIN SEGUNDA EN COLÓN, ENTRE RÍOS

En la tarde de ayer, se disputó la tradicional Maratón de la Artesanía de 10 kilómetros en el marco de la edición 41 de la Fiesta Nacional de la Artesanía en Colón, Entre Ríos, Argentina, donde la corredora salteña Florencia Arregin fue segunda a pocos segundos de la primera.

Arregín, siempre fue corredora de calle, y hace algunos años atrás había dejado la disciplina por temas familiares y personales. Luego de ese parate volvió con todo, y quedó segunda en esta carrera tradicional en la vecina orilla, con un tiempo de 38 minutos y 38 segundos a sólo 1 minuto y medio de la ganadora local Sol Quiñones.

Diario El Pueblo tuvo la palabra de la atleta post competencia y expresó: “Laverdad que estoy muy bien, contenta. He bajado tiempo en estos últimos años y me siento muy feliz, la verdad que es un circuito bastante duro, exigente, pero me sentí cómoda”.

La salteña, ya corrido otras carreras, pero hace algunos años, sobre esto añadió: “Hace bastante que no corría, en 2022 hice marca elite B, ahora hice elite A, estoy corriendo en buen tiempo y queremos seguir bajándola durante el año, gracias a mi pareja, mi entrenador Ruben Inda de Paysandú del equipo “0 km”, estamos pudiendo lograr y mantener la marca elite A, que es lo más importante, además ya estamos también con las competencias en Montevideo, con la CAU, empezando también a estar en las pistas, que nunca estuve y competir en el lado de Colón, Montevideo y Paysandú”.

Con respecto al comienzo de este 2026, Florencia agregó: “Este año, excelente, la verdad, un lindo recorrido y me he movido bastante, he hecho podio y he entrado en carreras de 5.000 personas en el puesto 10, la verdad que muy contenta, no se necesita a veces estar en primer lugar o en segundo, que estés en el top 10 o 9, es un gran logro, fomentando siempre para que la gente pueda participar, se pueda unir al grupo, cosas así, ya que él tiene una, tenemos un grupo”.

El running ha cambiado la vida de mucha gente en Uruguay, se han incrementado luego de la Pandemia en 2020 la cantidad de corredores, no sólo en calle, sino en pista. Es por ello, que la CAU (Confederación Atlética del Uruguay) el máximo ente rector del atletismo uruguayo, pone en varias ciudades durante el año carreras para que no sólo el atletismo de pista esté en boca de todos, sino también el pedestrismo.

Desde nuestro medio, estaremos siguiendo a nuestros salteños en diferentes etapas, así que estén atentos a los calendarios de carreras, no solamente de la CAU sino de otras entidades o ciudades que organizan ya que el año recién comienza.

