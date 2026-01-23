Arranca el Campeonato de Beach Vóley en Costanera Norte

La primera fecha se disputará este domingo 25 con competencia en duplas femeninas y masculinas.

La Coordinación de Deportes del Gobierno de Salto anunció el inicio del Campeonato de Beach Vóley, cuya primera fecha se disputará este domingo 25 de enero en la cancha de arena ubicada en la Costanera Norte.

La competencia se desarrollará en modalidad de duplas, con participación en ramas femenina y masculina. Las actividades comenzarán a partir de las 9:30 horas, en una jornada que combinará deporte, recreación y espacios al aire libre.

Desde la organización se destacó que la propuesta está dirigida tanto a deportistas locales como al público en general, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva y generar un punto de encuentro en uno de los principales paseos de la ciudad durante el verano.

Según informó la Coordinación de Deportes, esta iniciativa se enmarca en las acciones que impulsa el Gobierno de Salto para promover hábitos saludables, el uso activo de los espacios públicos y el desarrollo de disciplinas deportivas vinculadas a la temporada estival.

Finalmente, se invitó a la comunidad a acercarse a la Costanera Norte para acompañar la actividad y apoyar a los participantes en el comienzo del campeonato.

