28.8 C
Salto
viernes, enero 23, 2026

Arranca el Campeonato de Beach Vóley en Costanera Norte

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
25
Tiempo de lectura: 1 min.

La primera fecha se disputará este domingo 25 con competencia en duplas femeninas y masculinas.

Beach Vóley
Beach Vóley 2

La Coordinación de Deportes del Gobierno de Salto anunció el inicio del Campeonato de Beach Vóley, cuya primera fecha se disputará este domingo 25 de enero en la cancha de arena ubicada en la Costanera Norte.

La competencia se desarrollará en modalidad de duplas, con participación en ramas femenina y masculina. Las actividades comenzarán a partir de las 9:30 horas, en una jornada que combinará deporte, recreación y espacios al aire libre.

- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía

Desde la organización se destacó que la propuesta está dirigida tanto a deportistas locales como al público en general, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva y generar un punto de encuentro en uno de los principales paseos de la ciudad durante el verano.

Según informó la Coordinación de Deportes, esta iniciativa se enmarca en las acciones que impulsa el Gobierno de Salto para promover hábitos saludables, el uso activo de los espacios públicos y el desarrollo de disciplinas deportivas vinculadas a la temporada estival.

Finalmente, se invitó a la comunidad a acercarse a la Costanera Norte para acompañar la actividad y apoyar a los participantes en el comienzo del campeonato.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/j8w6
Salto Totems
Diario EL PUEBLO CLASIFICADOS
EP.tv / EL PUEBLO On-line TV

NUESTRAS REDES

Administración

Horario:

  • Lunes a Viernes:
    8:00 a 12:00hs y de 15:00 a 19:00hs
  • Sábados:
    8:00 a 13:00hs
  • ENERO:
    7:30 a 12:30hs
Tel.: +(598) 473 34 133
Whatsapp: 099 813 241
Email: [email protected]
Dirección: 18 de julio 151, Salto (50000)

Envíenos un Mensaje

Comercial

Diego Monzón
Whatsapp: +598 98 700 004
Email: [email protected]

Redacción

Whatsapp: +598 92 281 124
Email: [email protected]

Adriana Martínez
Consejera Editorial Honoraria

Email: [email protected]

Dirección

Gustavo Boksar Cámpora

Tel.: +(598) 473 34 133
Email: [email protected]

¡Quiero leer EL PUEBLO! ¿Cómo hago?

¿Desea publicar como invitado?

Envíanos un e-mail a [email protected]

© 2024+ Diario EL PUEBLO / LISECOR S.A. - v1.0.0 / Miembro de OPI / Depósito Legal