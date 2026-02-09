APUNTES EN BORRADOR N° 951

Edición Año XVIII N° 951, lunes 9 de febrero de 2026

CONTRADICTORIOS. El carnaval salteño ha disparado en algunos sus más bajos instintos críticos y ha podido verse en las redes sociales disparates de todo tipo, pero realmente llama la atención que gente que debería ser un poco más seria en sus comentarios, se olvide de tomarse una tácito de tilo antes de escribir, que sería lo más aconsejable.

En algunos, la demagogia destila por todos sus poros dactilográficos, criticando, por ejemplo, el precio de las entradas para poder participar del desfile de comparsas en la costanera (¿harán lo mismo cuando comience en diez días el concurso de murgas?), siendo que cuando fueron gobierno también cobraron entradas por un espectáculo de inferior jerarquía (de eso tampoco se acuerdan, la amnesia parece ser selectiva). Tan así que debieron cambiar la comisión organizadora del carnaval cada año, incluso privatizar el carnaval contratando a alguien que ni siquiera votaba al gobierno que le pedía el favor de mejorarlo. De eso parece que tampoco se acuerdan.

Como todo carnaval, siempre hay críticas constructivas para mejorarlo, porque todos queremos que haya un destaque en la agenda nacional, como pasa en otros lugares que tienen mucha prensa de medios capitalinos. En cambio, también se han olvidado cómo algún edil organizaba excursiones a Artigas en pleno carnaval compitiendo con el de su propio departamento y gobierno. No hace mucho de esto.

Del carnaval solo digo lo que me gusta y lo que no me gusta como espectador, de lo demás no opino porque no soy especialista en ese tema y no está bien meterse a opinar de lo que no se sabe. De lo que sé, opino, como cuando a ACSES se le fue la mano pretendiendo censurar el trabajo de los periodistas que cubren el carnaval. No es mi caso, porque nunca cubrí periodísticamente ese tema, pero sí critiqué a ACSES por sus pretensiones de controlar el relato mediático de los desfiles.

De los precios no opino porque siempre escuché lo mismo, incluso de gente que está dispuesto a pagar el triple o más para irse al carnaval de Artigas, de Concordia o incluso de Gualeguaychú, como hacen.

Lo positivo es que mientras haya polémica en algunas decisiones, existiendo además una autocrítica que consideramos debe ser necesaria en la organización, se pueda corregir lo que está mal y así mejorar para bien de todos, porque todos queremos un mejor carnaval.

He visto comentarios incluso agraviantes haciendo denuncias que luego se comprobaron que eran mentira, como adjudicar que una comparsa no desfiló porque había tenido problemas con la organización cuando lo que pasó en realidad es que había sido estafada y no pudo llegar a tiempo con sus vestuarios. Uno no puede aceptar cualquier disparate, hay que ser cauto a la hora de informarse y luego contar lo que en realidad sucedió. Ese es el trabajo de los periodistas.

Hay incluso dirigentes políticos que permanentemente le faltan el respeto al periodismo, así como hay periodistas que faltan el respeto a políticos, como hemos podido leer ayer en un portal de redes sociales. Se nota que el carnaval y las altas temperaturas parecen tener descompensados a algunos, por lo que les sugerimos que tomen la sublingual o hagan algo más natural y tómense una tacita de tilo, que nunca viene mal.

Hasta la semana que viene… y tilo pa’la barra!

