APUNTES EN BORRADOR N° 943

Edición Año XVIII N° 943, lunes 8 de diciembre de 2025

MONEDITA. Nadie es monedita de oro para que lo quieran. Quienes trabajamos en periodismo tampoco buscamos que nos quieran. Nuestro mayor esfuerzo ha sido y es que valoren nuestro trabajo como debe ser, donde lo único que nos anima es la búsqueda de la verdad para luego poder transmitirla, en este caso, a los lectores de EL PUEBLO.

Cada noticia que hemos buscado y transmitido desde estas páginas han sido siempre con todo respeto por nuestros lectores. Quien pretenda trabajar en periodismo y sostenga que mañana no llueve y que la gente al día siguiente se deba asomar a la ventana para ver si era cierto, hace poco creíble el trabajo de ese periodista. Aspiramos a no ser de esos.

Como siempre, uno da la noticia “caiga quien caiga” o guste a quien guste, porque de nuevo, no somos monedita de oro. Por cierto, que un día seremos destratados públicamente por la noticia que damos, y al día siguiente cuando demos otra noticia, aquellos que denostaron nuestro trabajo es posible que nos aplaudan. Nada de eso debe interesarnos porque nuestro trabajo no es para adular o maltratar a nadie, es simplemente contar la verdad de las cosas que están pasando o que pueden llegar a pasar.

Algunas alternativas que hemos estado viviendo desde que asumió el actual gobierno departamental son un claro ejemplo de lo que estamos diciendo. Desde estas páginas anticipamos el cese de 291 funcionarios municipales y luego adelantamos que los votos para votar posiblemente hoy en la Junta Departamental la solicitud de un crédito de hasta 60 millones de dólares estaban.

Decir eso molestó a ambas partes, a unos porque adelantábamos el final de lo que sucedería y eso podría estropear cierta estrategia comunicacional gubernamental o del otro lado, por mostrar su ineficacia en informar debidamente la toma de algunas decisiones que a todas luces era, por decir lo menos, falaz.

Nos mantuvimos en la verdad que habíamos averiguado y se nos dijo de todo, no solo a nosotros, a todos los demás periodistas que se atrevieron a hablar de lo mismo. Por suerte, ese microcosmos en el que algunos políticos se mueven nada tiene que ver con el universo de una sociedad que clama por mayor transparencia y honestidad en nuestra clase dirigente.

Por supuesto que también están aquellos que solo buscan distorsionar lo que está sucediendo por intereses propios. Allá ellos y acá nosotros. Será la gente que desea informarse como corresponde la que tendrá la difícil tarea de saber discernir quien habla con la verdad y quien solo busca distraer mientras se toman las verdaderas decisiones.

Estamos del lado de la verdad desde que abrazamos esta profesión hace más de 27 años. Hacer periodismo político no es el rubro de los más fáciles, porque hay muchas susceptibilidades que por lo general se sienten tocadas. No es nuestro trabajo ser sutiles al momento de contar la verdad. Si alguien se siente mal por ser descubierto, en todo caso el problema no es del periodista que lo cuenta sino de aquel que hace sus cosas de manera indebida. Entonces, que cada cual se preocupe por actuar como es debido.

Quienes cumplimos la función de periodistas tenemos mucho más para perder porque somos evaluados cada día por la ciudadanía, a diferencia de los políticos que son evaluados cada 5 años. Y a diferencia de ellos, tras más de 27 años que trabajamos en esta noble profesión, hay políticos que ya fueron retirados por la propia política. De vuelta, allá ellos y acá seguimos nosotros.

Hasta la semana que viene… y tilo pa’la barra!

