APOSTILLAS políticas Nº89

Edición Año II N° 89, miércoles 24 de diciembre de 2025

NUEVAMENTE en un día inesperado, aquí nos encontramos en medio del inicio de las festividades, horas antes de empezar a correr para todos lados porque nos olvidamos de comprar aquello para la cena. Así que, antes que nada, feliz navidad o feliz día de las familias, como prefiera. Y ya vamos adelantando que la semana que viene volveremos a encontrarnos el miércoles, saliendo de la tradición de los jueves, por razones obvias.

***

ENTENDIENDO. Ya lo dijo el Presidente de la República, no solo que no sabe comunicar lo que quiere decir, sino que, además, nadie lo entiende. Debería ser raro en un profesor de Historia que no sepa expresarse, pero bueno, ya lo dijo el gran filósofo uruguayo contemporáneo, Alberto Kesman, “es lo que hay valorrrrr”.

Pero tratando de entender lo que nos pasa a los uruguayos con Orsi, que por algo las encuestas sobre su popularidad vienen en franca caída, debe ser porque nos acostumbramos a tener a alguien sumamente personalista, empático con la gente y un gran comunicador, además de joven y atlético, como fue Luis Lacalle Pou. Ya lo dijo el expresidente Sanguinetti, “el problema de Orsi es que vino luego del presidente que tuvimos”, dando a entender que se trataba del día y de la noche.

A Orsi, además de su lenta locuacidad, lo mata la comparación. Salvando esos detalles, no deja de ser una buena persona. Pero ese mismo Orsi es el que votamos los uruguayos en noviembre del año pasado, y recién ahora comenzamos a entender por qué se mantuvo casi ausente en la campaña, sin intercambiar con los otros candidatos presidenciales.

***

ENTENDIEN-DOS. Algo que me resulta más difícil de entender que lo de Orsi, es la postura de nuestra clase política local. Veamos.

El exintendente Coutinho casi multiplicó por 8 el déficit heredado de la gestión de Fonticiella. Luego vino Lima, quien se retiró 10 años después casi triplicando el déficit, pero además, dejó una deuda con proveedores que debemos agregar por unos 23 millones de dólares, de acuerdo con datos oficiales manejados por el gobierno departamental.

A ver. Se supone que el Fideicomiso Daymán tenía como función esencial liquidar a los acreedores de la Intendencia de acuerdo con las deudas dejadas por Coutinho en torno a los 22 o 23 millones de dólares, y se retira dejando una deuda del Fideicomiso que solo las últimas 6 cuotas anuales que restan por pagar andan en torno de los 39 millones de dólares más los 23 millones de deuda a acreedores (los mismos que tenía Lima cuando asumió, o sea, ¿a dónde se fue ese dinero?), es decir, en total, 62 millones de dólares, de los cuales el Fideicomiso Daymán se terminaría de pagar en 2031 y los otros acreedores se pagarían en breve, luego de la autorización de la línea de crédito votada por la Junta Departamental.

Lo que no logro entender es la preocupación casi profética que tiene ahora la oposición que el actual gobierno haga lo mismo que hicieron ellos (sic), y lo segundo, ¿es que no se puede gobernar sin tener que seguir endeudándonos, ahora hasta 2046?

La seguimos el domingo… tilo pa’la barra!

