APOSTILLAS políticas N° 96

Edición Año II N° 96, jueves 19 de febrero de 2026

DESCOORDINACIÓN. En nuestra columna de este domingo y bajo el subtítulo “plantazo”, escribimos que “estaba previsto recibir este viernes 13 a los responsables del área de Obras de la comuna, pero según denunció la oposición, pegaron el faltazo, por lo que deberá reprogramarse su asistencia al legislativo”.

Se comunicaron del Ejecutivo para aclarar la situación. Textualmente se nos dijo que “vi en tu columna que pusiste que la Dirección de Obras había pegado el faltazo a la Comisión Integrada de la Junta. No es así. Las convocatorias están viniendo muy sobre la fecha, esta de referencia me atrevo a decirte que no vino, y no da tiempo para preparar información. En este caso se nos avisó extraoficialmente de la convocatoria y solicitamos se cambiara de fecha porque era imposible concurrir”.

Casualmente, ayer miércoles volvió a ocurrir. La Comisión Integrada esperaba recibir, como también informamos en nuestra columna “Mentiras Verdaderas” de este domingo, a la Dirección de Vivienda donde se esperaba hablar de terrenos y cooperativas de vivienda, donde según se nos dijo desde la oposición, “tenían todo servido para reventar a Lima con las cosas que se hicieron en su gobierno y ni así van a la Junta”.

Evidentemente hay una desconexión entre el Ejecutivo y el Legislativo que deberá resolverse, porque los plazos constitucionales siguen corriendo.

*

SE CALDEA la interna del Frente Amplio nuevamente, esta vez con el estudio del presupuesto quinquenal. Ya se había adelantado por la bancada de Ediles del FA al oficialismo que se votaría mayormente el presupuesto como, por ejemplo, el organigrama propuesto por el gobierno departamental, pero apareció la voz de la discordia.

Pero antes, aclaremos un punto. La postura de los Ediles del FA que anunciaron que votarían al unísono el presupuesto, no lo hacen como una devolución de gentileza porque cuando blancos y colorados eran oposición en 2021, terminaron votando el 82% de los artículos del presupuesto limista. En realidad, lo hacen porque “no vamos a dejar que Lima vuelva a negociar sus votos con el gobierno, votando todos juntos el presupuesto lo bloqueamos y lo dejamos con las manos vacías”, coincidieron algunos Ediles del FA.

Cuando tenían resuelto esto, apareció con una editorial en un medio colega el exintendente Ramón Fonticiella donde publicó su opinión sobre el proyecto de presupuesto con el siguiente título, “El Frente no puede aprobar un presupuesto anti frenteamplista”, y si quedaba alguna duda con el título, en el cuerpo del escrito gráficamente expresa “los ediles del Frente Amplio no pueden aprobar el presupuesto de Carlos Albisu”.

Rematando con una frase bastante contundente, “si fuera edil no votaría en general este proyecto: es una herramienta anti frenteamplista. No importa que ya tengan los votos. Las ideas se defienden”.

Lo que pasa a ser todo un acertijo, ¿cómo se resolverá ahora la interna y la postura de los ediles que supuestamente responden al sector del exintendente y que hasta donde sabemos, habían llegado a un preacuerdo de votar favorablemente el proyecto de presupuesto por los argumentos que acabamos de mencionar?

Hasta la semana que viene y… tilo pa’la barra!

