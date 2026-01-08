APOSTILLAS políticas N° 91

Edición Año II N° 91, jueves 8 de enero de 2026

VOLVIMOS en un nuevo año a nuestros clásicos días jueves, parecen que algunas personas ya no pueden vivir sin nosotros, así que tuvimos trabajo extra en las últimas dos semanas para que no nos faltasen estas apostillas que llegaron al papel casi por accidente, pero que resiste a dejarnos gracias al mérito de nuestra clase política, no de quien las escribe, que no es otro que un mero servidor y testigo privilegiado de las andanzas de quienes tienen la responsabilidad de gobernarnos y de quienes tienen el rol de controlarlo.

*

VENE-SUELA. Pasada una semana, sigue siendo noticia. Y no es para menos. Comenzó el juicio a Maduro y a su esposa. Nicolasito (hijo del dictador) como parlamentario leyó una declaración convocando al pueblo venezolano a la resistencia mientras la persona de confianza de su padre que asumió interinamente la Presidencia negocia con Estados Unidos seguir al mando del país mientras entrega el petróleo a su conquistador.

Como dice un cartel anónimo colgado en las redes sociales, qué casualidad que los enemigos siempre tienen petróleo, como pasó con Iraq (a la que nunca se le encontró las famosas armas de destrucción masiva) o Kuwait, donde el exvicepresidente yanqui Dick Cheney que casualmente tenía una empresa petrolera, se quedara apagando los incendios en los pozos petroleros kuwaitíes. A lo que debemos agregar que, si no hay petróleo, es bueno también el gas, como pasa casualmente en Ucrania. Y si miramos con detención, ¿adivinen con qué nos podemos llegar a encontrar en Groenlandia y en Cuba? Una pista, no es ni petróleo ni gas, pero…

Mientras tanto, ¿qué pasa en Nicaragua? Nada, es también una dictadura, pero no tiene recursos naturales como los mencionados anteriormente. Entonces, Ortega no molesta.

Así que el discurso de que se trata de defender la libertad y la democracia, todo bien, pero seamos honestos, no es más que una excusa para seguir violando no solo leyes internacionales sino también las propias, pues el Presidente Trump estaba obligado a mantener informado a su Congreso de lo que estaba planificando y de las acciones que llevaría a cabo en territorio extranjero, y decidió no hacerlo “para evitar filtraciones”, dijo en su primera conferencia de prensa tras el secuestro del dictador.

Mucho Machiavelo en América, por aquello de que el fin justifica los medios, mientras Venezuela está bajo la suela del zapato de Trump, quien se sigue frotando sus manos por hacer lo que quiere y que nadie le ponga cascabel al gato.

*

PRESUPUESTO. El plazo constitucional establece que el Presupuesto Quinquenal de los gobiernos departamentales deberán entregarse para su estudio a las Juntas Departamentales antes del 10 de enero.

Hablando en estas horas con jerarcas del Gobierno de Salto, nos confirman que esta semana se estará visitando el legislativo local para entregar las carpetas en las que aun siguen trabajando a contrarreloj.

Hasta la semana que viene y… tilo pa’la barra!

